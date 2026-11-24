أضافت وزارة التجارة الأمريكية، أمس الاثنين، شركة ميجا سبيد والشركة التابعة لمجموعة علي بابا في سنغافورة، وهي وحدة تربطها علاقات تجارية بشركة الخدمات السحابية التي تدور حولها فضيحة إنفيديا، إلى قائمتها السوداء للتجارة، وذلك في أعقاب انتقادات من نواب ومسئولين في الإدارة ‌الأمريكية.

وستحتاج ميجا سبيد، وهي شريك لإنفيديا تواجه تحقيقا من السلطات الأمريكية منذ عام 2024 بشأن ما إذا كانت حولت رقائق للذكاء الاصطناعي إلى الصين، الآن إلى موافقة وزارة التجارة للحصول على صادرات أمريكية، وهو ما سيقابل بالرفض على الأرجح، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقال السيناتور الجمهوري بيت ريكيتس عن ولاية نبراسكا في منشور عبر منصة "إكس": "لا يزال يتعين على وزارة التجارة أن تشرح للكونجرس سبب استغراق الأمر كل هذا الوقت".

واحتلت ميجا سبيد ⁠دائرة الضوء قبل حوالي أسبوعين بعد انتشار أنباء تفيد بأن الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانج، كان على علاقة عاطفية مع أليس هوانج، وهي مسئولة تنفيذية سابقة في ميجا سبيد، التي تشتبه السلطات الأمريكية في أنها جاسوسة صينية. وقالت الصين إن اتهامات التجسس "لا أساس لها".

وأضافت وزارة التجارة أيضا شركة أبيكس إنتربرايز سولوشنز، وهي الشركة التابعة لمجموعة علي بابا في سنغافورة، إلى القائمة السوداء للكيانات.

وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن ميجا سبيد استغلت علاقتها مع علي بابا للحصول على تصنيف كشريك رسمي لإنفيديا في مجال الخدمات السحابية.

وذكر التقرير أن أبيكس قدمت قرضا لميجا سبيد من خلال شركتها التابعة الماليزية (سبيد ماتريكس) في عام 2024، ورهنت الشركة الماليزية جميع أعمالها لضمان ‌القرض في ⁠إطار الصفقة.

وقالت علي بابا في بيان "إضافة أبيكس إنتربرايز سولوشنز إلى قائمة الكيانات أمر خاطئ لأن أبيكس لم تحول قط رقائق حوسبة متطورة خاضعة لقيود التصدير الأمريكية".

وأضافت "سنسلك جميع السبل القانونية لحماية حقوقنا وسمعتنا".

ويأتي هذا الإدراج في القائمة السوداء في أعقاب ضغوط متزايدة على وزارة التجارة بشأن طريقة تعاملها مع ميجا سبيد.

ففي 13 نوفمبر، اشتكى وزير الخزانة الأمريكي، سكوت ⁠بيسنت علنا من أن الوزارة لم تدرج الشركة بعد في قائمة الكيانات.

وقال بيسنت لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية "القصة الحقيقية هنا يجب أن تكون.. هل كانت إنفيديا تعرف عملاءها، وهل بذلت جهودا جادة للتأكد من عدم وجود أي تسريب، ومن أنهم لا يبيعون إلى ⁠شركات وهمية من الواضح أنها مجرد واجهة؟".

وفتح الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت إنفيديا مارست نفوذا على طريقة تعامل وزارة التجارة مع التحقيق في قضية ميجا سبيد.

وأضافت وزارة التجارة الأمريكية أيضا أمس ⁠الاثنين ميجا سبيد إنترناشونال في سنغافورة، وست شركات أخرى من سنغافورة وماليزيا وتايلاند إلى قائمة الكيانات. وقال مسئول في الوزارة إن جميع هذه الشركات مرتبطة بميجا سبيد.

وتزامن إدراج هذه الشركات في القائمة السوداء مع عودة جنسن هوانج إلى منصب الرئيس التنفيذي لإنفيديا بعد أسبوعين من استقالته.