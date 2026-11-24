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استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 5 آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف طائرة بدون طيار (درون) إسرائيلية منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وكان فلسطينيان قد استشهدا وأصيب آخرون، الليلة الماضية، في غارة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 74,746 شهيدا و176,234 مصابا.

وأضافت أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 1,679، والإصابات إلى 6,100، فيما بلغ عدد جثامين الشهداء التي جرى انتشالها 851.