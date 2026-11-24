أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بشدة، الهجمات التي شُنّت على مدينة الخرطوم، وطالت عددًا من المواقع المدنية ومقرًا تابعًا للأمم المتحدة، وما أسفرت عنه من ضحايا وإصابات وأضرار مادية. ‎

وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان اليوم الثلاثاء، أن "استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومقار الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني وقواعد حماية المدنيين".

وجدّد ولد الشيخ أحمد دعوة المنظمة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب لغة الحوار، بما يحقن دماء الشعب السوداني ويحفظ للسودان أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

وتعرّض مبنى تابع للأمم المتحدة في حي سكني بالخرطوم لأضرار جراء هجمات بطائرات مسيّرة فجر أمس الأول الأحد، أثناء وجود موظفين من المنظمة به.