قالت السفارة الصينية في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، إن مسئولة كورية شمالية بارزة أجرت مباحثات مع السفير الصيني في بيونج يانج، مؤكدة التزام بلادها بترسيخ العلاقات مع بكين.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن ريو أون هاي، نائبة وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية التقت بالسفير الصيني وانج ياجون في السفارة الصينية في بيونج يانج، أمس الاثنين، حيث ناقشا التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بعد لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الصيني شي جين بينج في سبتمبر 2025 ويونيو من نفس العام.

وقالت ريو، إنه في ظل التوجيه "الاستراتيجي" لقادة الدولتين، دخلت العلاقات الثنائية "مرحلة جديدة"، مشيرة إلى "التقدم الإيجابي" الذي تم إحرازه بالنسبة لما يتعلق بالتعاون الثنائي في عدة مجالات.

وأوضح السفير الصيني، أن الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الصيني عقدا قمتين خلال أقل من عام، مما أدى لدخول العلاقات الثنائية "لمرحلة جديدة".