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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن قواتها نفذت هجمات بطائرات مسيرة، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة والوقود، بالإضافة إلى سفن بحرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال البيان إن الهجمات استهدفت محطة كهرباء فرعية بقدرة 110 كيلوفولت في بلدة بريلوكي التابعة لمقاطعة تشيرنيجيف، والتي تدعم تشغيل منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن الهجمات استهدفت سفينة شحن جنوب غربي مدينة أوديسا على البحر الأسود، كانت تحمل إمدادات عسكرية لصالح القوات الأوكرانية.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.