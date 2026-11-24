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من المقرر أن تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أحكامها بشأن تعامل السلطات في بولندا ولاتفيا وليتوانيا مع المهاجرين على حدود كل منها مع بيلاروس.

ورفعت مجموعات من مواطني أفغانستان والعراق وكوبا دعاوى أمام المحكمة في مدينة ستراسبورج الفرنسية، بحجة أن الأوضاع على الحدود خلال عامي 2021 و2022 انتهكت حقوقهم الإنسانية.

وتشمل الانتهاكات المزعومة خرق حظر التعذيب، وحظر الطرد الجماعي دون إجراء تقييم لكل حالة على حدة.

وتتعلق القضايا بثلاث دعاوى منفصلة، واحدة ضد كل من بولندا ولاتفيا وليتوانيا.

وقالت حكومات الدول الثلاث إنها كانت تواجه حالة طوارئ.

وتتهم بيلاروس باستغلال الهجرة عمدا بوصفها أداة سياسية. ووفقا لحكومات الدول الثلاث، نقلت بيلاروس اللاجئين بصورة منهجية إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

كما تقول الحكومات إن المهاجرين استغلوا هذا الوضع، وإن مقدمي الدعاوى كانت أمامهم طرق قانونية لدخول أراضي هذه الدول، لكنهم اختاروا عدم استخدامها.

لكن المدعين يرون أن أي استغلال محتمل للهجرة من جانب بيلاروس لا يؤثر في مسؤولية الدول المعنية.

تداعيات محتملة مهمة على سياسة الهجرة الأوروبية

وقالت خبيرة الهجرة وحقوق الإنسان جرازينا بارانوفسكا إن الأحكام لها "أهمية عملية كبيرة، إذ يثار حاليا على العديد من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي تساؤل بشأن كيفية التعامل مع حماية اللاجئين وحقوق الإنسان على الحدود خلال حالات الطوارئ".

وأضافت بارانوفسكا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه إذا أخذت المحكمة بالفعل في الاعتبار الاستغلال المتعمد للهجرة، فسيشكل ذلك تغييرا جوهريا في أحكامها القضائية السابقة.

لكن بارانوفسكا قالت إنه من "الصعب للغاية التنبؤ" بمدى تناول المحكمة لهذه المسألة في أحكامها النهائية.