على الرغم من التوقعات الإيجابية الأخيرة لنمو الاقتصاد الألماني، لا تتوقع معظم الشركات في ألمانيا تعافيا اقتصاديا مستداما في عام 2027، وفقا لاستطلاع للرأي.

وأجرى الاستطلاع معهد الاقتصاد الألماني "آي دبليو" في كولونيا،وشاركت فيه 935 شركة في أكتوبر الماضي.

ووفقا للاستطلاع الذي نشرته صحف مجموعة "فونكه الألمانية الإعلامية، تتوقع 9 من بين كل 10 شركات أن يواصل الاقتصاد تطوره البطيء العام المقبل، بدلا من حدوث تعافٍ اقتصادي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها تتوقع نموا اقتصاديا في ألمانيا يزيد بأكثر من الضعف عن التوقعات السابقة. وبعد سنوات من الركود، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد في العام الجاري بنسبة 3ر1%.

وكان قطاع الصناعة الأشد تشاؤما بحسب الدراسة، إذ لا تتوقع سوى 6% من الشركات فيه تحولا في الدورة الاقتصادية. وفي قطاع البناء تبلغ النسبة 7%، وفي شركات الخدمات 12%.

وترى الشركات أن أكبر عبء عليها هو تقلب أسعار المواد الخام والطاقة، وتذكر هذا العامل 80% من الشركات التي تتوقع استمرار ضعف الاقتصاد. وتشير 75% منها إلى ارتفاع تكاليف العمل، بما فيها اشتراكات الضمان الاجتماعي، فيما ترى 71% من الشركات أن شروط الموقع الإنتاجي لم تتحسن.