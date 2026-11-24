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استأنف حزب الوسط السويدي المباحثات مع المعتدلين والديمقراطيين المسيحيين والليبراليين، بعد توقف مباحثات لتشكيل حكومة بقيادة ماجدالينا أندرسون التي تنتمى للحزب الاشتراكي الديمقراطي، حسبما قالت زعيمة حزب الوسط إليزابيث ثاند في منشور عبر منصة "إكس" أمس الاثنين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن حزب الوسط وحزبي الاشتراكي الديمقراطي والخضر تقدموا بعرض أخير لحزب اليسار، ولكن لم يتلقوا إجابة واضحة من شأنها أن تسمح باستئناف مباحثات تشكيل الحكومة.

وقالت ثاند، إن حزب الوسط غير مستعد لتقديم المزيد من التنازلات لجذب حزب اليسار لطاولة المفاوضات.

وأضافت "لن نسمح بتوقف عملية تشكيل الحكومة".

وأوضحت أن السويد في حاجة لحكومة، وأضافت "هذا يعني أننا في حاجة لفتح مزيد من الأبواب وليس إغلاقها".