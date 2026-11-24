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أعلن الجيش البولندي أن طائرة مسيرة روسية انتهكت المجال الجوي للبلاد لفترة وجيزة خلال هجوم ليلي استهدف غرب أوكرانيا، وذلك بعد أيام من سقوط ثلاثة صواريخ روسية داخل الأراضي البولندية.

وقال الجيش، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبيل منتصف ليل الاثنين، إنه "استجابة للتهديد، قامت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية بتفعيل قوات الدفاع الجوي ووسائلها اللازمة"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف الجيش أن "الوضع خضع للمراقبة لحظة بلحظة".

وأوضح الجيش أنه امتنع عن إسقاط المسيرة، مراعاة "للتهديد المحتمل للمدنيين"، وذلك بعدما غيرت مسارها واتجهت شرقا.