يشعر قادة شركات الشحن الألمانية بقلق متزايد من نقص الحماية لسفنهم، وفقا لدراسة أجرتها شركة المحاسبة والاستشارات (برايس ووترهاوس كوبرز) "بي دبليو سي".

وقال 6 من بين كل 10 مديرين في الدراسة، إن "نقص هياكل الأمن" يؤثر في أعمالهم، بعد أن كانت النسبة واحدا من بين كل 4 في العام السابق.

وتعزو الدراسة السنوية لقطاع الشحن هذا القلق المتزايد إلى تراجع الدور الأمريكي في أمن البحار، وتزايد التهديدات للشحن في المياه الأوروبية. فعلى سبيل المثال، يؤدي التشويش الإلكتروني إلى إرباك السفن التي تعبر بحر البلطيق.

ويتوقع نحو 60% من المديرين المشاركين في الاستطلاع أن تقلص الولايات المتحدة مشاركتها في أمن البحار، لكن 5% فقط يعتقدون أن واشنطن ستنسحب كليا من دورها كضامن لحرية الملاحة. ويتوقع أكثر من الثلث أن تواصل الولايات المتحدة المساعدة في حماية طرق الشحن.

وتبقى حركة الشحن معرضة للخطر بشكل خاص في مضيق هرمز جنوب إيران، حيث تعرضت السفن التجارية لهجمات متكررة منذ بدء الحرب مع إيران في أواخر فبراير الماضي. كما يشمل ذلك البحر الأحمر، حيث صعّدت جماعة الحوثي اليمنية هجماتها على الشحن التجاري بعد اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023.

وردا على الهجمات، أطلقت الولايات المتحدة عملية "حارس الازدهار"، فيما أنشأ الاتحاد الأوروبي بعثة "أسبيديس" البحرية. وفي مايو 2025، أعلنت واشنطن اتفاقا يقضي بأن يتوقف الحوثيون عن مهاجمة السفن الأمريكية في البحر الأحمر.

وعادت شركات الشحن الكبرى منذ ذلك الحين إلى إرسال المزيد من السفن عبر البحر الأحمر، فيما تواصل بعثة الاتحاد الأوروبي "أسبيديس" عملها.

وعلى الرغم من استمرار بعثة الاتحاد الأوروبي، يرى تقريبا جميع المديرين المشاركين في الاستطلاع أن على التكتل تكثيف التعاون لحماية طرق الشحن. كما يرى نحو 90% أن البحرية الألمانية يجب أن تُجهَّز لحماية طرق التجارة البحرية.