طالبت رئيسة البرلمان الألماني (بوندستاج)، يوليا كلوكنر، مشغلي شبكات التواصل الاجتماعي بالتصدي بسرعة للعنف الرقمي ضد النساء.

وكتبت السياسية المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي في مقال بصحيفة "بيلد" الألمانية، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أن الكراهية والتهديدات والصور المزيفة ذات الطابع الجنسي والمولدة بالذكاء الاصطناعي يجب أن تُحذف خلال ساعات.

وأضافت: "يجب على هذه المنصات تحمل مسؤوليتها؛ فمن يجني المليارات من الشبكات يجب أن يتحمل المسؤولية عن المحتوى المنتشر فيها. يجب أن تختفي الكراهية والتهديدات والصور المزيفة بسرعة. الحذف يجب أن يتم خلال ساعات، لا خلال أيام أو حتى أسابيع".

وحذرت كلوكنر من التقليل من شأن الهجمات الرقمية ضد النساء عبر اعتبارها مجرد "عواصف شتائم"، وقالت: "إنها غالبا تسونامي حقيقي من الكراهية"، مضيفة أن النساء المتضررات يواجهن إهانات جنسية وتهديدات بالاغتصاب وتخيلات عن القتل والملاحقة الرقمية.

وأشارت كلوكنر إلى انتشار صور ومقاطع فيديو إباحية مزيفة تبدو حقيقية، والتي يُجرى إنشاؤها بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وكتبت: "لقد حصلت الكراهية على لوحة مفاتيح، وهي تستهدف النساء".

وفي عام 1999 حددت الأمم المتحدة رسميا الخامس والعشرون من نوفمبر يوما دوليا للقضاء على العنف ضد النساء، ويُعرف باسم "أورانج داي". وفي عام 2011 تم الاتفاق بموجب "اتفاقية إسطنبول" على مكافحة العنف ضد المرأة، وهو اتفاق ملزم قانونا على المستوى الدولي. وتُطبق هذه الاتفاقية في ألمانيا منذ عام 2018.

وتريد كلوكنر في هذه المناسبة إرسال إشارة أخرى، إذ سيحيي البوندستاج للمرة الأولى ذكرى ضحايا جرائم قتل النساء بلحظة صمت رسمية.



