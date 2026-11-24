قال بودي سانتوسو وزير التجارة الإندونيسي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتوقع زيادة قيمة صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي بما يتراوح بين 3.8 و5.8 مليار دولار سنويا، مع دخول اتفاق التجارة بين الجانبين حيز التطبيق.

وأضاف سانتوسو في تصريحات للصحفيين إن صادرات إندونيسيا إلى الاتحاد الأوروبي قد تصل إلى 33.24 مليار دولار خلال عام 2027، مع بدء تطبيق الاتفاق التجاري الثنائي في يناير المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الاتفاق التجاري يسمح بدخول زيت النخيل والمطاط والملابس والمنسوجات والأحذية الإندونيسية وسلع أخرى إلى سوق الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة بدون أي رسوم جمركية.

وتتركز صادرات إندويسيا إلى الاتحاد الأوروبي في أسواق هولندا وإيطاليا وألمانيا.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا وقعا في وقت سابق اتفاقيات تجارية واستثمارية تعزز العلاقة الاقتصادية بين الجانبين.