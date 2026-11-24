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أطلقت ميليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، طائرة مسيرة باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية، على الحدود مع اليمن، وتم تدميرها بواسطة الدفاعات الجوية السعودية.

وصرَّح المتحدث الرَّسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، بقيادة السعودية، اللواء الركن تركي المالكي بأنه "تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية " وفقا لما أوردته وكالة الانباء السعودية "واس".

وكان المالكي أعلن أمس الأول الأحد اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة الرياض. كما اعترضت الدفاعات الجوية صباح الأحد صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الغربية.