ذكرت وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء أنه صدر حكم بإعدام موظف بوزارة صينية لإدانته بالتجسس لصالح جهاز استخبارات أجنبي.

وأشار التقرير نقلا عن وكالة الأمن الصينية، إلى أن الشخص، ويعرف باسم عائلته "ما" سرب معلومات سرية وتلقى أكثر من مليون يوان (150 ألف دولار) مقابل هذه المعلومات.

ولم يوضح التقرير ما هي الدولة التي تجسس المتهم لصالحها أو أين كان يعمل. كما لم يشر إلى اسم المحكمة ولا تاريخ صدور الحكم. ولم يتضح ما إذا كان قد تم تنفيذ حكم الإعدام.

وأفاد التقرير أنه تم تجنيد "ما" خلال أداء مهمة خارجية، وأن إحدى ضابطات المخابرات وتدعى كيلين زعمت في بادىء الأمر أنها تريد تعلم اللغة الصينية. وقام ما في وقت لاحق بتسليمها معلومات عن مؤسسة صينية ودليل تليفوناتها الداخلية.

ويشار إلى أن الصين نادرا ما تفرض عقوبة الإعدام على تهمة التجسس. وفي ظل العداء مع الولايات المتحدة وحلفائها، عززت بكين من جهودها لمكافحة التجسس.