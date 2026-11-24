شهدت فعاليات النسخة الثالثة من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، عرض فيلم تسجيلي مشترك بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وماسبيرو، استعرض الدور الذي تضطلع به المؤسستان في بناء الإنسان العربي، وتعزيز الوعي المعرفي والثقافي، وربط الأصالة والهوية العربية بمتطلبات الابتكار وصناعة المستقبل.

وسلط الفيلم الضوء على المكانة التي تحتلها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، باعتبارها إحدى منظمات جامعة الدول العربية ونموذجًا للعمل العربي المشترك، ودورها في دعم مسيرة العلم والمعرفة والتنمية، انطلاقًا من إيمانها بأن بناء الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لتقدم الأمم.

وتناول الفيلم رسالة الأكاديمية في تعزيز التواصل بين الشعوب العربية، وربط المعرفة بالتنمية، وإعداد أجيال قادرة على مواكبة تطورات المستقبل، مؤكدًا أن الشباب العربي يمثل الثروة الحقيقية للأمة والرهان الأهم على مستقبلها.

كما استعرض مكانة ماسبيرو، مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري، باعتباره أحد أبرز الصروح الإعلامية والثقافية في المنطقة، ودوره التاريخي في تشكيل الوعي العربي، من خلال ما قدمه من أعمال وبرامج إذاعية وتلفزيونية أسهمت في بناء ذاكرة ثقافية وإعلامية مشتركة امتد تأثيرها من المحيط إلى الخليج.

وأشار الفيلم إلى أن ماسبيرو لم يكن مجرد مبنى للإذاعة والتلفزيون، بل مؤسسة لعبت دورًا محوريًا في مسيرة الإعلام العربي، ومركزًا للإبداع والتنوير الثقافي والفكري، بما يمتلكه من إرث إعلامي يعكس جانبًا مهمًا من الهوية العربية.

وربط الفيلم بين عراقة المؤسستين والمكانة الحضارية للمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، الذي يحتضن إرثًا إنسانيًا فريدًا، ويجسد امتداد الحضارة المصرية وإسهامها في التاريخ الإنساني.

واختتم الفيلم بالتأكيد على القيم المشتركة التي تجمع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وماسبيرو والمتحف القومي للحضارة المصرية، وفي مقدمتها العراقة والأصالة وبناء الإنسان وصناعة المستقبل، مع إبراز أهمية الاستثمار في طاقات الشباب العربي باعتباره الطريق نحو مستقبل أكثر تقدمًا.

وانطلقت، اليوم، فعاليات «قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي»، بالمتحف القومي للحضارة المصرية، بمشاركة وحضور عدد من المسؤولين ونخبة من الشخصيات العامة والقيادات الإعلامية والصحفية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم المواهب الشابة وتعزيز الإبداع الإعلامي لدى الشباب العربي.