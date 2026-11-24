تسجيل 15 وفاة بالمرض منذ بداية العام و272 إصابة في أكتوبر وحده

التهاب السحايا البكتيري ارتفع من 10 و20 حالة شهريا إلى 108 حالات خلال أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، حالة "الإنذار الوبائي" في جميع المحافظات، جراء "الارتفاع الصادم" في الإصابات بالتهاب السحايا، وتسجيل 15 وفاة بالمرض منذ بداية العام الجاري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نائب مدير عام الرعاية الأولية لشؤون الصحة العامة بالوزارة نضال غنيم، في مستشفى الرنتيسي للأطفال غربي مدينة غزة.

وقال غنيم إن الإصابات بالتهاب السحايا سجلت "ارتفاعا صادما"، إذ بلغت 272 حالة خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بمعدل شهري معتاد راوح بين 30 و50 حالة.

وأضاف: "15 فلسطينيا توفوا جراء الإصابة بالتهاب السحايا منذ بداية العام الجاري، بينهم 5 حالات سُجلت خلال فترة ارتفاع انتشار المرض خلال شهور: أغسطس، وسبتمبر وأكتوبر".

وحذر من تداعيات تفشي المرض على حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة، وفي مقدمتهم الأطفال.

الإصابات البكتيرية والفيروسية

وفيما يتعلق بأنواع التهاب السحايا المنتشرة، أوضح غنيم أن النوع البكتيري يشكل خطرا أكبر على المصابين.

وأضاف أن معدل الإصابة بالتهاب السحايا البكتيري ارتفع من 10 إلى 20 حالة شهريا إلى 108 حالات خلال أكتوبر وحده، فيما سُجلت 100 حالة إضافية منذ مطلع نوفمبر الجاري.

وينذر هذا الارتفاع، وفقا لغنيم، "بزيادة الوفيات واحتمالات حدوث مضاعفات عصبية دائمة".

وفي سياق متصل، أوضح المسئول أن الفحوصات المخبرية أكدت أن الفيروس المسبب لحالات التهاب السحايا الفيروسي المنتشرة ينتمي إلى مجموعة الفيروسات المعوية "إنتيروفيروس"، مشيرا إلى ارتباط انتشارها بالتدهور البيئي.

وأشار إلى تعذر تحديد النمط الجيني للسلالات الفيروسية المنتشرة بسبب عدم توفر الفحوصات المخبرية اللازمة لذلك.

ووفق مراجع طبية، فإن التهاب السحايا الفيروسي عادة ما يكون أقل خطورة من نظيره البكتيري، ويتماثل معظم المصابين به للشفاء التام دون مضاعفات طويلة الأمد.

أسباب التفشي الوبائي

وعن أسباب "التفشي الوبائي"، أكد غنيم أنه "نتيجة حتمية للظروف الكارثية" التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة.

وقال إن الإصابات ارتفعت بسبب التدهور الحاد في الظروف البيئية والصحية بالقطاع، نتيجة تدمير البنية التحتية، واكتظاظ مراكز الإيواء، واختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، فضلا عن تفاقم الأوضاع مع فيضان المياه الناجم عن الأمطار.

وحمّل غنيم إسرائيل "المسئولية الكاملة والمباشرة عن تفاقم الأزمة، جراء منع إدخال قطع غيار الصيانة ومواد التعقيم والوقود اللازم لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي".

وطالب بضغط دولي فوري لإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، كما دعا منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إلى تفعيل خطة استجابة طارئة تتضمن توفير المستلزمات المخبرية والمضادات الحيوية، وتجهيز غرف عزل آمنة للتعامل مع الحالات المصابة.

وحث المواطنين على الالتزام بإجراءات الوقاية، وفي مقدمتها غسل اليدين واستخدام مياه نظيفة، والتوجه الفوري إلى المستشفيات عند ظهور أعراض المرض، ولا سيما ارتفاع الحرارة المفاجئ والصداع الشديد وتيبس الرقبة والقيء المتكرر.

والأحد، حذرت وزارة الصحة من ارتفاع "مقلق وغير معتاد" موسميا في أعداد الإصابات بالتهاب السحايا، وطالبت بتدخل دولي عاجل لاحتواء خطر تفشي الأمراض.

وفي 13 نوفمبر، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" بتسجيل 413 حالة يُرجّح أنها إصابة بالتهاب السحايا في قطاع غزة، بينها 294 حالة بالتهاب السحايا الفيروسي و119 حالة بالبكتيري، خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 31 أكتوبر.

وأوضح المكتب أن 68 بالمئة من الحالات سُجلت في محافظة غزة، فيما شكّل الرضع دون عام واحد 77 بالمئة من 202 حالة جرى توثيقها بصورة فردية حتى 5 نوفمبر الجاري.

دمار وتدهور بيئي

وفي 19 نوفمبر، أعلن اتحاد بلديات قطاع غزة أن إسرائيل دمرت أكثر من 700 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي، وتسببت في خروج 85 بالمئة من آليات البلديات ومعداتها عن الخدمة منذ أكتوبر 2023.

وذكر تقرير لـ"أوتشا" أن 45 بالمئة من الأسر التي شملها تقييم أُجري خلال أكتوبر أفادت بوجود مياه صرف صحي أو رواسب ملوثة على مسافة لا تتجاوز 10 أمتار من أماكن إيوائها.

ويأتي ذلك في ظل تدهور الأوضاع الصحية والبيئية جراء الدمار الواسع الذي خلّفته الإبادة الإسرائيلية في المستشفيات والمرافق الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي، إلى جانب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.

ومنذ أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 176 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار طال 90% من البنى التحتية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل هجماتها على القطاع، ما أسفر عن استشهاد ألف و679 فلسطينيا وإصابة 6 آلاف و100 آخرين.