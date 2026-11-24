طالب المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، برحيل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وذلك على خلفية خسارة الأهلي أمام بيراميدز بثنائية نظيفة ضمن منافسات بطولة الدوري.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء: «الحقيقة ودون أي مجاملة؛ أنا أحب الكابتن الخطيب، لكنني أعشق النادي الأهلي».

وأضاف: «الخطيب، في تقديري، رئيس نادٍ بإمكانات إدارية متواضعة وغير عصرية، إلى جانب أنه يدير النادي مع بعض تابعيه، الذين يجيدون التعامل مع شخصيته لاعتبارات انتخابية لا علاقة لها بالكفاءة».

واعتبر أن الحل يكمن في «توجيه الشكر للكابتن الخطيب (استقالته)، وللقريبين منه»، داعيًا إلى «تعيين ياسين منصور، رئيسًا للنادي الأهلي، ومعه مجموعة ذات كفاءة عالية، بعيدًا عن أي ولاءات انتخابية».

وأضاف: «غير كده، غيّر المدرب، غيّر استاد التتش نفسه، والله ما في حاجة هتتغير. ملحوظة: لو بتتكسف من الخطيب، افتكر إنك بتتكلم عن مصلحة النادي الأهلي، التي لا تعلوها أي مصلحة»، بحسب تعبيره.

وتلقى الأهلي هزيمة أمام بيراميدز أمس، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري «دوري أورا».

وتعد هذه الهزيمة الأولى للمارد الأحمر في الدوري خلال الموسم الحالي 2026-2027، حيث خاض الفريق 9 مباريات بالمسابقة حتى الآن، تمكن من تحقيق الفوز في 6 لقاءات، والخسارة في مباراة، وحقق التعادل في لقاءين.