هددت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء بإغلاق مكتب دبلوماسي سويسري، تم افتتاحه في بيونج يانج الشهر الماضي، حيث أدانت سويسرا لفرضها عقوبات على معسكر للشباب بشرق كوريا الشمالية بسبب ما يتردد عن دوره في نقل الأطفال من مناطق في أوكرانيا تحتلها روسيا.

ووصفت كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون العقوبات السويسرية على معسكر سونج دوون الدولي للأطفال في مدينة وانسان بـ "العمل العدائي الصريح" و"التدخل السافر" في السيادة الكورية الشمالية، وفقا لبيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية.

وأضافت كيم أن المعسكر يدعم التعاون "الشرعي" بين كوريا الشمالية وروسيا. ولم تشر بصورة مباشرة إلى الاتهامات الغربية بأنه يتم إرسال بعض الأطفال الأوكرانيين الذين اختطفهم القوات الروسية إلى المعسكر من أجل إعادة تعليمهم.

وأوضحت أن كوريا الشمالية ستحتاج "لإعادة النظر بصورة شاملة في علاقتها مع سويسرا التي لا يعتمد عليها" في أعقاب العقوبات على المعسكر، وطالبت الدبلوماسيين الكوريين الشماليين باتخاذ إجراءات مضادة " مقابلة" دون تحديد طبيعتها.

وقالت، "أعتقد أن المكتب الدبلوماسي السويسري فقد تلقائيا مبرر وجوده، حيث تم افتتاحه في بيونج يانج بذريعة تحسين العلاقات، وذلك نظرا لأن الاتحاد السويسري أوضح موقفه المتمثل في عدم احترام سيادة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".