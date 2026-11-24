تحقق السلطات الألمانية في خلفيات العثور على 5 من أفراد عائلة واحدة قتلى في شقة في مدينة كيل، بجنوب غرب ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية.

وقال متحدث باسم النيابة العامة في أوفنبورج إنه سيُجرى إطلاع الرأي العام على أي معطيات جديدة في القضية.

وتعتقد فرق الإطفاء أن غاز أول أكسيد الكربون قد تسرب، إذ أطلقت أجهزة الإنذار التي كانت بحوزة الفرق إشارات تحذير عند دخول الشقة. ولا يزال غير معروف ما إذا كان السبب في التسريب عطلا فنيا أم جريمة.

وكان في الشقة 7 أشخاص: 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاما، ووالدهم البالغ من العمر 46 عاما، وجدتهم (والدة الأب) البالغة من العمر 74 عاما. ونجا طفلان - ولد وفتاة - لكنهما أصيبا بإصابات خطيرة، ونُقلا إلى مستشفيين متخصصين.

وبعد تغيب عدد من الأطفال عن المدرسة صباح أمس الاثنين، ذهبت إحدى معارف العائلة إلى المنزل للإطمئنان وقامت بقرع الجرس. وعندما لم يفتح أحد، استُدعيت الشرطة ثم فرق الإطفاء، التي دخلت الشقة بمعدات وقاية وعثرت هناك على الواقعة المأساوية.