هدد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، بتوسيع نطاق العمليات العسكرية الإيرانية في حال اندلاع حرب جديدة، مؤكدًا أن أي هجمات على البنية التحتية الإيرانية ستُقابل باستهداف بنى تحتية تابعة لخصوم طهران، دون قيود جغرافية، على حد قوله.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «إرنا» عن حاتمي قوله، خلال كلمة أمام قادة ومسئولي القوات المسلحة في جامعة القيادة والأركان، إن الجيش أعد خططًا عملياتية جديدة، ورفع مستوى استعداداته لتنفيذها، محذرًا من أن الضربات الإيرانية في أي مواجهة مقبلة ستكون «أشد وأقسى».

وأضاف أن إيران لن تتحمل وحدها تبعات الحرب، قائلًا إن «كل من يساعد خصومها أو يساندهم سيتحمل كلفة ذلك»، وإن «طهران ستحدد توقيت أي مواجهة مقبلة وظروفها».

وفي استعراضه لأداء القوات الإيرانية خلال المواجهات السابقة، قال حاتمي إن بلاده واصلت إطلاق النار حتى اليوم الأخير من حرب الأيام الاثني عشر، مضيفًا أن القوات المسلحة حققت أهدافها الدفاعية، وأن وضعها العسكري بات جيدًا، وفق تعبيره.

وأكد القائد العام للجيش الإيراني ضرورة إنهاء ما وصفه بحالة «لا حرب ولا سلام»، وإزالة شبح الحرب عن البلاد، ورفع العقوبات المفروضة عليها.

وربط إعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ مبادرة النقاط السبع الإيرانية وتحقيق تلك الأهداف، قائلًا إن المضيق لن يُفتح قبل ذلك، وإن الرقابة عليه ستُشدد، وسيزداد إغلاقه تدريجيًا.