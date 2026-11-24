تتجه الأنظار داخل النادي الأهلي إلى هوية المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، بعد الإعلان رسميًا عن رحيل المدرب المغربي الحسين عموتة، عقب الخسارة أمام بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر مقرب من التوأم حسام وإبراهيم حسن، في تصريحات خاصة، عن موقفهما من إمكانية تولي القيادة الفنية للأهلي خلال المرحلة المقبلة، خلفًا للحسين عموتة.

موقف حسام وإبراهيم حسن من تدريب الأهلي

وقال المصدر إن حسام وإبراهيم حسن لا يمانعان تولي المسؤولية الفنية للأهلي، حال وجود رغبة من إدارة النادي في الاستعانة بخدماتهما خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هذا الاحتمال لا يزال بعيدًا في الوقت الحالي، خاصة أن إدارة الأهلي لم تفتح أي خطوط تواصل مع التوأم حتى الآن، ولم تُجرِ أي مفاوضات رسمية بشأن توليهما قيادة الفريق.

رحيل عموتة بعد الخسارة أمام بيراميدز

وكان النادي الأهلي قد أعلن رحيل الحسين عموتة عن منصبه مديرًا فنيًا للفريق في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، موجّهًا الشكر للمدرب المغربي وجهازه المعاون على الفترة التي تولوا خلالها المسؤولية.

وجاء قرار الرحيل عقب خسارة الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وبذلك، يبدأ الأهلي مرحلة البحث عن مدير فني جديد لقيادة الفريق، وسط ترقب لما ستسفر عنه تحركات الإدارة خلال الفترة المقبلة، بينما يظل اسم التوأم مطروحًا من الناحية النظرية، دون وجود مفاوضات حتى الآن.