أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أن بيانات الإدانة والاستنكار الدولية إزاء جرائم الإبادة والتطهير العرقي والتجويع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين لا تجدي نفعا، داعيا إلى اتخاذ إجراءات دولية فورية وملزمة لمحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وقال فتوح، في بيان، إن سقوط سبعة شهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم، يؤكد مواصلة دولة الاحتلال الإسرائيلي سياسة القتل والإرهاب المنظم، مستغلة انشغال العالم بالأزمات والظروف الدولية لمواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، دون اكتراث بالقوانين والمواثيق الدولية أو بأبسط القيم الإنسانية، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأضاف أن ما يجري في قطاع غزة، بالتوازي مع تصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابية في الضفة الغربية المحتلة، يعكس سياسة متكاملة من إرهاب الدولة، يتبادل فيها جيش الاحتلال ومجموعات المستوطنين الأدوار، مشددا على أن هذه المجموعات ليست سوى امتداد ميداني لمنظومة الاحتلال، وتحظى بالحماية والدعم والتغطية من مؤسساته وأجهزته الرسمية.

وأكد أن بيانات الإدانة والاستنكار الدولية إزاء جرائم الإبادة والتطهير العرقي والتجويع لا تجدي نفعا ما لم تتحول إلى إجراءات عملية وملزمة توقف آلة القتل، وتضع حدا لإفلات قادة الاحتلال من العقاب والمساءلة.

وشدد فتوح على أن الاحتلال يواصل تمرده على القانون الدولي الإنساني والمنظومة الدولية التي تدعي حماية حقوق الإنسان، ويتعامل مع قراراتها ومواقفها باعتبارها بلا قيمة، في ظل غياب المحاسبة والردع.

واعتبر أن الصمت الدولي إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة من إرهاب دولة وتطهير عرقي، ليس موقفا محايدا، بل يوفر الغطاء السياسي والعملي لاستمرار جرائم الاحتلال واعتداءات المستوطنين، ويمنحهم مزيدا من الوقت لمواصلة القتل والتدمير والتهجير.

وطالب فتوح بوقف الصمت الدولي، وفرض إجراءات دولية فورية وملزمة لمحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.