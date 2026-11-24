لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 10 آخرون، إثر حادث انفجار يشتبه في أنه ناجم عن تسرب غاز، في مطعم بمدينة هانوي، اليوم الثلاثاء، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن السلطات الفيتنامية.

ووقع الانفجار عند حوالي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، في مطعم من طابق واحد بشارع "نجوين فان تويت" في حي "دونج دا" بالعاصمة هانوي، ما أدى إلى انهيار جزء من المبنى ومحاصرة أشخاص تحت الأنقاض.

ومن جانبها، أعلنت إدارة الصحة في هانوي أن الحادث أسفر عن مقتل ستة أشخاص، بينما يتلقى 10 آخرون العلاج في المستشفى.

وقالت الشرطة إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز.

ونشرت فرق الإنقاذ ثماني سيارات إطفاء وإنقاذ، وأكثر من 60 شرطيا في موقع الحادث. كما استخدمت فرق الإنقاذ معدات متخصصة وكلابا بوليسية للبحث بين الأنقاض عن ضحايا.

وتجري السلطات في هانوي حاليا تحقيقا للوقوف على ملابسات الانفجار.

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" ذكرت في وقت سابق، أن الانفجار الذي وقع اليوم الثلاثاء، بمطعم للمأكولات الساخنة في هانوي، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 12 آخرين، بالإضافة إلى تضرر منازل مجاورة.

وذكرت صحيفة "في إن إكسبريس" الفيتنامية الإلكترونية، أن الانفجار الذي وقع فجر اليوم، أدى إلى تحطيم النوافذ وتشقق الجدران، وأخرج المصاريع المعدنية من إطاراتها، كما أدى إلى انهيار أسطح ومظلات مصنوعة من الصفيح.

وأفاد التقرير بأن الانفجار أدى إلى تضرر منازل مجاورة، وهز المباني السكنية المجاورة، كما تناثر الحطام في الشارع.

وتستخدم الشرطة أجهزة كشف متطورة للبحث عن ناجين، بالإضافة إلى آلات هيدروليكية لرفع ألواح الخرسانة، وسط مخاوف من احتمال محاصرة المزيد من الأشخاص تحت الأنقاض، حيث كان المطعم مكتظا بالزبائن وقت وقوع الانفجار، بحسب ما جاء في التقرير.