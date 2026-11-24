كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية أن الجيش الإسرائيلي فتح 16 تحقيقًا جنائيًا منذ أكتوبر 2023، على خلفية شبهات استخدام مدنيين فلسطينيين دروعًا بشرية خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، دون تقديم أي جندي أو ضابط للمحاكمة حتى الآن.

ونقل موقع «فلسطين اليوم» عن الصحيفة قولها إن «التحقيقات تشمل أيضًا حوادث في لبنان، إحداها أسفرت عن مقتل شخص بعد استخدام أسلوب مماثل، فيما لم يوضح الجيش ما إذا كان القتيل فلسطينيًا أم لبنانيًا».

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة، استنادًا إلى بيانات جُمعت في إطار طلب حرية معلومات قدمته جمعية «هتسلاخا»، تتعلق 10 تحقيقات بحوادث في قطاع غزة، وستة حوادث في الضفة الغربية، منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.

وأوضحت «هآرتس» أن التحقيقات الستة الأولى المتعلقة بغزة فُتحت عقب ضغوط دولية، من بينها تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر تضمن شهادات عن استخدام الجيش الإسرائيلي هذه الممارسة، فيما تتناول التحقيقات العشرة الأخرى حوادث وقعت خلال عامي 2024 و2025.

وكانت الصحيفة قد كشفت عن هذه الممارسة في تحقيق نشرته مطلع عام 2024، ووثقتها أيضًا تحقيقات وصور نشرتها وسائل إعلام دولية. ويطلق الجيش الإسرائيلي عليها رسميًا تسمية «مساعدة السكان المدنيين في العمليات العسكرية»، بينما تُعرف بين الجنود باسم «إجراء البعوضة».

وأشارت شهادات جنود ومصادر عسكرية إلى أن استخدام المدنيين بهذه الطريقة لم يقتصر على حوادث فردية، بل اتسع خلال المراحل الأولى من الحرب داخل وحدات عسكرية عدة في غزة، لا سيما ألوية المشاة النظامية. كما تفحص لجنة الرقابة العسكرية ما إذا كانت هذه الممارسة قد تحولت إلى إجراء روتيني في بعض الوحدات.

وفي شهادة أدلى بها جندي في سلاح المدرعات لمنظمة «كسر الصمت» عام 2024، وصف استخدام مدني خلال عمليات تفتيش المنازل في غزة، إذ كان يُجبر على دخول المباني وتفتيش الخزائن والأماكن المشتبه باحتوائها على متفجرات قبل دخول الجنود إليها. وقال الجندي إن الممارسة لم تكن مقتصرة على وحدته، وإنه أدرك لاحقًا اتساع نطاقها داخل الجيش.

وامتدت هذه الممارسة، وفق شهادة جندي خدم في لبنان خلال الأشهر الأخيرة، إلى الجبهة الشمالية. وقال لـ«هآرتس» إن القوات دفعت شخصًا إلى دخول مبنى بعد إصابة كلب تابع لوحدة عسكرية خلال عملية عبور نهر الليطاني.

وأضاف مصدر عسكري إسرائيلي أن استخدام الأسلوب نفسه تكرر في المنطقة ذاتها بعد نحو شهر، وانتهى بمقتل شخص إثر انفجار، مشيرًا إلى أن الجيش استخلص العبر من الحادثة، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفي يونيو 2025، نشرت مؤسسة «الحق» الحقوقية، ومقرها رام الله، تقريرًا تضمن شهادات لفلسطينيين قالوا إن الجيش الإسرائيلي أجبرهم على تنفيذ مهام خلال عملياته العسكرية، من بينها تفتيش مبانٍ ومواقع يُشتبه بوجود مسلحين أو متفجرات فيها. وشملت الحالات قاصرين، ووقعت ست من الحوادث الموثقة في الضفة الغربية.

ومن بين الوقائع التي أوردها التقرير، إجبار شخص على تفتيش مجمع تحت الأرض في جنين خلال سبتمبر 2024، وإجبار سائق سيارة إسعاف على دخول مبنى مهجور في طولكرم في ديسمبر 2023، بحجة وجود مصاب داخله، قبل أن يتبين خلوه من الأشخاص.

وفي سياق متصل، من المقرر أن تعرض القناة الإسرائيلية «كان 11» هذا الأسبوع تحقيقًا استقصائيًا ضمن برنامج «زمان إيمت» بشأن استخدام المدنيين في العمليات العسكرية، وسط اعتراضات من نشطاء يمينيين وأعضاء في الكنيست من الائتلاف الحاكم، طالبوا بمنع بثه.

من جهته، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في رد نقلته «هآرتس»، أنه يلتزم بالقانون الدولي وبأوامره وقيمه العسكرية، مُدعيًا أن تعليماته تحظر استخدام المدنيين دروعًا بشرية أو إجبارهم على المشاركة في العمليات العسكرية، وأن هذه التعليمات جرى تشديدها خلال الحرب.

وادعى أن أي معلومات أو مؤشرات بشأن استخدام مدنيين أو معتقلين في العمليات العسكرية خلافًا للقانون أو الأوامر تخضع للفحص والتحقيق، مشيرًا إلى فتح تحقيقات جنائية في شبهات من هذا النوع، دون الخوض في تفاصيل التحقيقات الجارية.