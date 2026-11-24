أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، أن توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة لم يعد مجرد خيار تكنولوجي، وإنما أصبح ضرورة استراتيجية لتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة وتحسين جودة القرارات الاقتصادية، والانتقال من التعامل مع الأزمات بعد وقوعها إلى استباق المخاطر والتنبؤ بها والحد من تداعياتها.

وقال الجندي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم، لمناقشة دراسة «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، إن أهمية الدراسة تتجاوز التطور التكنولوجي إلى تطوير أدوات إدارة الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من الموارد العامة، مشيراً إلى أن نجاح تطبيق الذكاء الاصطناعي لا يقاس فقط بامتلاك التكنولوجيا أو إنشاء المنصات الرقمية، وإنما بقدرته على إحداث تغيير ملموس في كفاءة الإدارة الاقتصادية وتقليل الهدر وتعظيم موارد الدولة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بإنشاء منظومة للتحليل الذكي للإنفاق الحكومي، تربط بين المخصصات المالية والتعاقدات الحكومية ومعدلات تنفيذ المشروعات، بما يسمح برصد المبالغة في أسعار المشتريات والتعاقدات المتكررة والانحرافات في تكاليف المشروعات وجداولها الزمنية، على أن تعمل بالتكامل مع الأجهزة الرقابية المختصة باعتبارها أداة للإنذار المبكر واكتشاف المخاطر وحماية المال العام.

كما دعا إلى إنشاء منظومة وطنية للإنذار المبكر بالمخاطر الاقتصادية والمالية، تربط بين مؤشرات الدين العام واحتياجات التمويل والنقد الأجنبي والواردات والصادرات وأسعار السلع الاستراتيجية ومعدلات التضخم، ولا تكتفي برصد المخاطر، بل تقدم سيناريوهات متعددة للتعامل معها، وتحدد التكلفة المحتملة لكل سيناريو والبدائل المتاحة أمام صانع القرار.

وشدد الجندي على أهمية إخضاع القرارات الاقتصادية الكبرى للمحاكاة المسبقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لقياس آثار القرارات الضريبية والاستثمارية وقرارات التسعير والإنفاق العام قبل تطبيقها، وتحديد انعكاساتها على التضخم وتكاليف الإنتاج وتنافسية الصناعة ومعدلات التشغيل والموازنة العامة، مع تقييم النتائج الفعلية بعد التنفيذ ومقارنتها بالتقديرات الأولية.

وفيما يتعلق بإدارة الدين العام، طالب "الجندي" بتوظيف النماذج الذكية لتحليل هيكل الدين وآجال استحقاقه وتكلفة خدمته ومخاطر إعادة التمويل، ووضع سيناريوهات للتمويل الأكثر كفاءة، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات تحليلية موحدة لأصول الدولة، تتضمن معدلات تشغيلها وعوائدها وتكاليف إدارتها، وتحدد الأصول غير المستغلة والفرص المتاحة لتعظيم عائدها الاقتصادي.

وأكد الجندي ضرورة توجيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي لخدمة الاقتصاد الإنتاجي، وعدم اقتصارها على المؤشرات المالية والاقتصادية الكلية، بحيث تمتد إلى قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير، من خلال رصد احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج واكتشاف اختناقات سلاسل الإمداد، وتحديد فرص إحلال الواردات والأسواق التصديرية الواعدة، وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الأعلى قيمة مضافة والأكثر قدرة على توفير فرص العمل.

وطالب بإعداد دراسة جدوى اقتصادية ومالية تفصيلية للاستثمار في منظومة الذكاء الاصطناعي، تحدد التكلفة الاستثمارية والتشغيلية اللازمة للبنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات وتأهيل الكوادر المتخصصة والتأمين السيبراني، إلى جانب قياس العائد المتوقع والوفورات والإيرادات الإضافية والفترة الزمنية اللازمة لاسترداد التكلفة.

وحذر عضو مجلس الشيوخ من الاعتماد المطلق على مخرجات الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الرقابة البشرية والمسؤولية القانونية، والتعامل مع نتائج التحليل الذكي باعتبارها أدوات للمساعدة في التقدير وصناعة القرار، تخضع للمراجعة والتحقق، خاصة في القرارات ذات التأثير المالي والاجتماعي الواسع، وأشار إلى أن نجاح هذه المنظومة يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، من خلال تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة توجيه الدعم، وتقليل تكلفة الخدمات، وتحسين فرص التشغيل.

واستشهد الجندي بالمؤشرات العالمية المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2026 الصادر عن جامعة ستانفورد كشف عن وصول استثمارات الشركات العالمية في هذا المجال إلى نحو 581.7 مليار دولار خلال عام 2025، فضلًا عن ارتفاع نسبة المؤسسات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي إلى 88% من المؤسسات التي شملها المسح.

وأضاف أن الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي يشهد طفرة غير مسبوقة، حيث تشير تقديرات شركة «غارتنر» إلى احتمالية تجاوز الإنفاق على هذا المجال تريليوني دولار خلال عام 2026، بما يعادل نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لافتًا إلى أن أربعًا من كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية تخطط لإنفاق رأسمالي قد يصل إلى نحو 660 مليار دولار خلال العام الجاري، يوجه الجزء الأكبر منه لتوسيع مراكز البيانات وتعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

واختتم المهندس حازم الجندي كلمته بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي أمام مصر ليس مجرد مواكبة التطور العالمي في الذكاء الاصطناعي، وإنما تحويل هذه التكنولوجيا إلى أداة فعالة لإدارة الاقتصاد، وحماية المال العام وتعظيم الإنتاج ورفع كفاءة الإنفاق، بما يدعم قدرة الدولة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس أثره على المواطن.