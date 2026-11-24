أكدت النائبة غادة الضبع عضو مجلس الشيوخ أهمية وضع آليات واضحة لضمان وصول برامج الحماية الاجتماعية إلى المواطنين غير المُعرّفين رقمياً، خاصة في مناطق بصعيد مصر والدلتا والمناطق البدوية، محذرة من أن الاعتماد المتزايد على البيانات والأنظمة الرقمية يجب ألا يؤدي إلى استبعاد فئات من المواطنين من مظلة الدعم والرعاية الاجتماعية.

وقالت خلال مناقشة دراسة «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد المصري والمالية العامة»، المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، إن هناك مواطنين لا يزالون خارج نطاق التعريف الرقمي، وهو ما يفرض تساؤلاً مهماً حول كيفية تعامل الحكومة مع هذه الفئات، وضمان وصول الخدمات وبرامج الحماية الاجتماعية إليها.

وأضافت أن الحماية الاجتماعية ليست ترفاً، وإنما ضرورة تقتضيها اعتبارات العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل وجود مناطق يصعب على الأجهزة الحكومية الوصول إلى بيانات جميع سكانها، ومن بينها بعض التجمعات البدوية.

وتساءلت النائبة عن رؤية الحكومة للتعامل مع هؤلاء المواطنين، وما إذا كانت هناك آلية لدى الجهات المعنية لاستقبال طلبات المواطنين البسطاء وترجمتها إلى إجراءات تضمن حصولهم على حقوقهم، أو إمكانية توفير عنصر بشري يتولى مساعدة غير المُعرّفين رقمياً ودمجهم في برامج الحماية الاجتماعية.

وشددت على ضرورة ألا يقتصر تطوير منظومة الإدارة الحكومية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على الفئات التي تمتلك بيانات رقمية مكتملة، بل يجب أن يتضمن حلولاً عملية للوصول إلى المواطنين الذين لم تشملهم قواعد البيانات، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات والحماية الاجتماعية.