أحمد زكي: تعميق المكون المحلي يفتح أسواقًا تصديرية جديدة ويقلل الاعتماد على الواردات

قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشئون الأفريقية بالشعبة، إن توجه وزارة الصناعة نحو توطين الصناعات المغذية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وزيادة الصادرات، وتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأضاف زكي، في بيان له اليوم، أن الصناعات المغذية تمثل ركيزة أساسية لبناء قاعدة صناعية قوية، نظرًا لارتباطها بمختلف القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعات الهندسية والسيارات والأجهزة الكهربائية والمنسوجات والكيماويات، موضحًا أن التوسع في إنتاج مستلزمات ومدخلات الإنتاج محليًا يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض تكلفة الإنتاج، وتحسين قدرة المنتج النهائي على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وذكر أن أهمية توطين هذه الصناعات تتجاوز تلبية احتياجات المصانع المحلية، إذ تمتلك المنتجات الوسيطة ومستلزمات الإنتاج فرصًا تصديرية واسعة، خاصة أن العديد من الأسواق العالمية تعتمد على استيراد المكونات والأجزاء الصناعية من دول متعددة، بما يتيح أمام الشركات المصرية فرصًا للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار إلى أن تحقيق مستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% يتطلب التوسع في الاستثمارات الصناعية، مع التركيز على الصناعات التي تمتلك فيها مصر مقومات تنافسية، والعمل على جذب استثمارات أجنبية تنقل التكنولوجيا والخبرات وتدعم زيادة المكون المحلي.

وشدد زكي على ضرورة ربط خطط توطين الصناعات المغذية بخريطة واضحة للفجوات الاستيرادية، لتحديد المنتجات التي تستوردها مصر ويمكن تصنيعها محليًا بجودة وأسعار تنافسية، مؤكدًا أن ذلك يتطلب توفير حوافز استثمارية وتمويل ميسر، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي والتراخيص، إلى جانب دعم البحث والتطوير والتدريب الفني.

وأوضح أن السوق الأفريقية تمثل فرصة مهمة أمام الصناعات المغذية المصرية، في ظل احتياجات العديد من الدول الأفريقية إلى مستلزمات الإنتاج والمكونات الصناعية، فضلًا عن إمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والتفضيلات المتاحة لتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى هذه الأسواق.

وطالب زكي بضرورة إعادة تقييم وهيكلة قطاع الصناعة في مصر لتطوير منظومة التصدير وفتح اسواق جديدة لمنتجات مصرية وصناعات مغذية جديده للمصانع العالمية، مع تطوير العمالة المصرية بما يتماشى مع استخدامات الذكاء الاصطناعي.

وأكد، أن الوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار لا يتحقق بمجرد زيادة عدد المصانع، وإنما يتطلب بناء منظومة إنتاج متكاملة تبدأ من توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج محليًا، وتمر برفع الجودة والإنتاجية، وتنتهي بمنتجات قادرة على المنافسة والتواجد المستدام في الأسواق العالمية.