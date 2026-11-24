استشهد 9 فلسطينيين، وأصيب عدد آخر، جراء غارات وقصف إسرائيلي استهدف – الثلاثاء- مناطق متفرقة في قطاع غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر إطلاق النار المكثف في عدة مناطق، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 3 مواطنين وإصابة 3 آخرين، إثر قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية فجر اليوم نقطة شرطة في شارع 5 غربي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، والشهداء هم: أكرم صبحي أبو طعيمة، ووجدي سامي أبو صلاح، وبشار محمد لولي.

كما استشهد المواطنان أيمن زياد صالحة وعز الدين صالحة، في غارة إسرائيلية استهدفت محيط برج الأندلس بحي الكرامة، شمال غربي مدينة غزة، وذلك حسبما نشره المركز الفلسطيني للإعلام.

وفي تطور آخر، استشهد المواطن خالد أبو عون متأثرًا بجراح أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمالي القطاع، أمس.

كما أفادت مصادر محلية، بشكل أولي، باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي قرب مفترق الشهداء «نتساريم»، جنوب شرقي مدينة غزة، دون اتضاح الحصيلة النهائية.

وفي سياق الخروقات المتواصلة، استهدفت زوارق الاحتلال حسكة صيد في عرض البحر قبالة جنوب دير البلح. وأطلقت قوات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة غربي بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

كما شهدت المناطق الشرقية من مدينة خان يونس إطلاق نار مكثفًا باتجاه خيام النازحين غربي المدينة، بالتزامن مع إطلاق نار مماثل شرقي منطقة بطن السمين، جنوبي المدينة، وشمال شرقي خان يونس.

وسمع دوي انفجارات متتالية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

كما سمع دوي انفجارات شرقي حي الشجاعية، شرق مدينة غزة، وتجددت الانفجارات في المنطقة، إضافة إلى سماع دوي انفجارات في محيط مفترق الشهداء «نتساريم»، جنوب شرقي المدينة.

وفيما يتعلق بحركة المعابر، أعلنت هيئة المعابر أن معبري كرم أبو سالم ورفح البري يعملان اليوم، في حين يستمر إغلاق منفذي زيكيم وكيسوفيم.