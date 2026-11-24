دعا زعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي يائير جولان، الثلاثاء، إلى الإسراع بتشكيل حكومة برئاسة غادي آيزنكوت، إثر تناقص المهلة الأولى لتشكيلها وبقاء 12 يوما على انتهائها.

وقال جولان بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "ليس لدينا وقت لنضيعه؛ يجب تشكيل حكومة جديدة على الفور".

وأضاف مشيرا لحكومة تسيير الأعمال بقيادة بنيامين نتنياهو: "لا يمكن الجلوس مع أولئك الذين يتخلون مراراً وتكراراً عن مواطني إسرائيل؛ لا على طاولة المفاوضات، ولا خلف الكواليس، ولا في أي مكان".

وتابع جولان: "لا يمكننا تحمل إضاعة يوم آخر؛ يجب تشكيل حكومة".

ويجري زعيم حزب "يشار" آيزنكوت مفاوضات لتشكيل حكومة منذ تكليفه بذلك في 8 نوفمبر الجاري، دون الإعلان عن تقدم ملحوظ.

ويواجه آيزنكوت صعوبات في تشكيل الحكومة بسبب افتقار الأحزاب الأربعة في معسكره إلى الأغلبية البرلمانية اللازمة (61 مقعدا من أصل 120)، فضلا عن تضارب مواقف حلفائه بشأن الشركاء المحتملين في الائتلاف الحكومي.

ويفضل رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت تشكيل حكومة وحدة مع حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو، فيما يدفع زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان نحو التحالف مع أحزاب المتدينين اليهود "الحريديم".

في المقابل، يرفض غولان مشاركة نتنياهو، ويفضل تشكيل حكومة بدعم الأحزاب العربية التي تمتلك 19 مقعدا.

ويضم "معسكر التغيير" إلى جانب حزب "يشار" برئاسة آيزنكوت، أحزاب "معا" بقيادة بينيت، و"إسرائيل بيتنا" برئاسة ليبرمان، و"الديمقراطيين" بقيادة غولان.

وتمتلك الأحزاب الأربعة مجتمعة 48 مقعدا في الكنيست، ما يجعلها بحاجة إلى دعم قوى سياسية أخرى لتشكيل حكومة.

وتزداد صعوبة المهمة مع اقتراب انتهاء مهلة التكليف التي منحها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج لآيزنكوت، والمقررة في 6 ديسمبر المقبل، مع إمكانية تمديدها 14 يوما إضافيا.