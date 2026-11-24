أصدر القضاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بمحاكمة الشرطي المتهم بقتل الفتى نائل مرزوق، خلال عملية تفتيش مروري عام 2023، بتهمة القتل العمد، وفقا لما أعلنته محكمة الاستئناف الفرنسية.

وأمرت محكمة الاستئناف في فرساي، اليوم الثلاثاء، بمحاكمة الشرطي المتهم بقتل نائل مرزوق خلال عملية تفتيش مروري في نانتير في يونيو 2023، أمام محكمة الجنايات في مقاطعة "أو دو سين" بتهمة القتل، وفقا لبيان صادر عن المحكمة.

وفي مارس الماضي، أعادت محكمة الاستئناف، في قرار سابق، تكييف الوقائع، وأمرت بمحاكمة الشرطي بتهمة ارتكاب أعمال عنف أدت إلى الوفاة دون نية القتل، إلا أن محكمة النقض نقضت ذلك الحكم، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأثار مقتل المراهق نائل، البالغ من العمر 17 عاما، موجة من الشغب في عموم فرنسا، لا سيما في منطقة نانتير الواقعة إلى الغرب من العاصمة باريس حيث نشأ.

ويقول الذين عرفوا نائل إنه كان محبوبا في نانتير، حيث عاش مع والدته.

وتوفي نائل، متأثراً بعيارات نارية في صدره، على الرغم من محاولات الخدمات الطبية الطارئة لإنقاذه.

ووصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مقتل نائل، بأنه "غير مفهوم" و"لا يمكن تبريره"، مشيراً إلى أن القضية "أثرت على الأمة بأكملها"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وقال: "لا يوجد شيء يبرر وفاة شاب" مطالباً بـ"الهدوء لتحقيق العدالة".



