أعلن سلاح الجو في أوكرانيا، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 73 من أصل 96 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم على البلاد.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجوما على أوكرانيا باستخدام 96 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق أوريول وبريانسك وبريمورسكو-أختارسك الروسية، ومن دونيتسك، ومن دونيتسك وهفاردييسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:00 صباح اليوم الثلاثاء، أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أو حيدت 73 طائرة مسيرة روسية من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية اعترضت ودمرت 699 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وقال البيان إنه تم تحييد الطائرات المسيرة فوق مناطق موسكو، وبريانسك وبيلجورود وكالوجا وأوريول وسمولينسك، وشبه جزيرة القرم، والبحر الأسود، حسبما ذكرت وكالة "إنترفاكس " الروسية.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.