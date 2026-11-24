بحث وفد من هيئة المواصفات والمقاييس الأفغانية، مع مسئولين إيرانيين العلاقات التجارية الثنائية، وتوحيد المعايير، وسبل معالجة التحديات الحالية.

وفي بيان لها، ذكرت هيئة المواصفات والمقاييس أن مديرها العام، الملا عبد الله حاجي بشير، ومدير التخطيط والسياسات، مفتي محمد حامد، عقدا اجتماعات منفصلة مع مسئولين من غرفة التجارة الإيرانية، والمركز الوطني للاعتماد، ورابطة مصدري المنتجات البترولية، بحسب ما أوردته وكالة باجوك الأفغانية للأنباء، اليوم الثلاثاء.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا العلاقات التجارية الثنائية، وتوحيد المعايير، وسبل حل المشكلات القائمة.

كما تبادل الوفد وجهات النظر مع رئيس المركز الوطني للاعتماد في إيران، بشأن الاعتماد، والاعتراف المتبادل بنتائج تقييم المطابقة بين البلدين.