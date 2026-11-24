- إسبانيا والسعودية تقودان نمو الصادرات.. والاتحاد الأوروبي يسجل أعلى معدل زيادة بين المجموعات الدولية

سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية أعلى قيمة لها خلال أول 10 أشهر من العام في تاريخ القطاع، بعدما ارتفعت إلى نحو 6.557 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، مقابل 5.727 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 14.5% وزيادة بلغت 830 مليون دولار، بحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات القطاع خلال أكتوبر الماضي بنسبة 19.6%، لتصل إلى 666 مليون دولار، مقابل 557 مليون دولار خلال الشهر نفسه من 2025، مسجلة ثاني شهر على التوالي يتجاوز فيه النمو الشهري متوسط الزيادة المحققة خلال الأشهر العشرة الأولى.

وعلى مستوى الأداء الفصلي، ارتفعت الصادرات خلال الربع الأول بنسبة 8% إلى 1.772 مليار دولار، مقابل 1.641 مليار دولار، فيما سجل الربع الثاني نموا بنسبة 16.2% إلى 2.060 مليار دولار، وارتفعت صادرات الربع الثالث بنسبة 17.3% إلى 2.059 مليار دولار، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وجغرافيا، استحوذت الدول العربية على 48% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة 3.149 مليار دولار، بنمو 11.5%، تلاها الاتحاد الأوروبي بصادرات بلغت 1.382 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 19.8%، وهو أعلى معدل نمو بين المجموعات الدولية الرئيسية.

كما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 16.3% إلى 433 مليون دولار، وإلى الدول الأفريقية غير العربية بنسبة 10.1% لتسجل 476 مليون دولار.

وحافظت السعودية على صدارة أكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بقيمة 531 مليون دولار، بنمو 17%، تلتها الولايات المتحدة بقيمة 433 مليون دولار، ثم السودان بنحو 292 مليون دولار، والأردن بقيمة 291 مليون دولار، وليبيا بنحو 289 مليون دولار.

وسجلت إسبانيا أكبر زيادة بين الأسواق المستوردة، بعدما تضاعفت الصادرات إليها لتبلغ 258 مليون دولار، بنمو 101% وزيادة قدرها 129 مليون دولار، فيما ارتفعت الصادرات إلى هولندا بنسبة 25% لتسجل 254 مليون دولار.

وعلى مستوى السلع، تصدرت الفراولة المجمدة قائمة الصادرات بقيمة 718 مليون دولار، تلتها مركزات صناعة المشروبات الغازية بنحو 528 مليون دولار، ثم زيوت الطعام بقيمة 444 مليون دولار، والسكر والشيكولاتة بنحو 386 مليون دولار لكل منهما.

وحققت صادرات الشيكولاتة أعلى زيادة بين السلع الرئيسية، بعدما ارتفعت بنسبة 92%، بزيادة بلغت 185 مليون دولار، لتسجل 386 مليون دولار، كما نمت صادرات أغذية الحيوانات المحضرة بنسبة 34% إلى 281 مليون دولار، والعصائر بنسبة 23% إلى 242 مليون دولار.

وكشف المجلس عن اتساع قاعدة الأسواق المستوردة، إذ سجلت 123 سوقا نموا في وارداتها من المنتجات الغذائية المصرية، بإجمالي زيادة بلغت 1.06 مليار دولار، فيما ارتفع عدد الشركات النشطة في التصدير إلى 2981 شركة، مقابل 2791 شركة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة 190 شركة.

وقال المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن تجاوز الصادرات حاجز 6.5 مليار دولار خلال 10 أشهر يعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتجات المصرية واتساع قاعدة الأسواق والشركات المصدرة، مؤكدا مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لفتح أسواق جديدة، ومعالجة تحديات التصدير، وتكثيف أنشطة الترويج التجاري وبعثات الأعمال، بما يدعم استمرار النمو خلال الفترة المقبلة.