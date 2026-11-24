أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن استغرابه من تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السياسة المتبعة في شؤون الموظفين لدى عملاق تصنيع أشباه الموصلات "إنفيديا".

وخلال منتدى برلين للسياسة الخارجية التابع لمؤسسة "كوربر"، ردا الوزير على سؤال المحاورة عن مدى صدمته من آخر الأنباء حول إنفيديا وقرار ترامب قائلا : "لقد صدمني ذلك، لأكون صريحا". وبحسب تقديره، فإنه لم يسبق له أن شهد أو لاحظ "مثل هذا التدخل السياسي في شؤون شركة بعينها".

وبعد تدخل شخصي من ترامب، أعاد مجلس إدارة إنفيديا أمس الاثنين المؤسس المشارك جنسن هوانج إلى قمة إدارة الشركة، بشكل مفاجئ.

وقال ترامب لقناة "سي إن بي سي" التلفزيونية إنه أكد للمجلس أن الحكومة الأمريكية ليس لديها أي مؤشرات على أن هوانج يشكل خطرا على الأمن القومي.

وأعرب فاديفول عن "شكوك معينة حول ما إذا كان هذا نموذجا جيدا للمستقبل"، وقال عن الواقعة: "ولكن حسنا، لقد حدث ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفا أن هناك أسبابا كافية للدفاع باستمرار عن النظام الدولي القائم على القواعد.

وأشار الوزير إلى أن هذا يعني أيضا أنه ينبغي للسلطة السياسية في الدول الحرة والديمقراطية والقائمة على القواعد ألا تتدخل في الأنشطة الاقتصادية للشركات.

وكان هوانج تنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لإنفيديا قبل نحو عشرة أيام، عقب الكشف عن تورطه في علاقتين غراميتين، على الأقل، خارج إطار الزواج، وكانت إحداهما مع مديرة لدى عميل إنفيديا "ميجاسبيد". وتشتبه دوائر أمنية أمريكية - وفق تقارير إعلامية - في أن جهاز الاستخبارات الصيني جندها. أما الأخرى، فكانت بحسب التقارير مديرة عليا لدى إنفيديا تعمل تحت إشراف هوانج.