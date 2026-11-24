شكك السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، فيما إذا كانت واشنطن ستوقف مساعداتها العسكرية السنوية لإسرائيل البالغة 3.8 مليار دولار بحلول نهاية هذا العام، وهو ما كان وعد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يوم إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس هذا الشهر.

وفي إعلان مفاجئ بينما كان الناخبون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في الثالث من نوفمبر، قال ترامب إنه توصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل عدة أشهر لوقف التمويل الذي تقدمه الولايات المتحدة سنويا لإسرائيل.

وصرح ترامب آنذاك، أن «إسرائيل لم تعد بحاجة إلى الأموال الأمريكية»، قائلًا إن منتقديه اليساريين يستغلون هذه القضية «كذريعة سيئة».

وأسفرت الانتخابات عن فوز الديمقراطيين، وبينهم عدد ممن يعارضون علنا تقديم تمويل عسكري لإسرائيل، بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ الخاضعين حاليا لسيطرة الحزب الجمهوري الذي ينتمي له ترامب.

ولم يقدم ترامب تفاصيل أو يشرح الكيفية التي سيتم بها وقف التمويل. وهناك اتفاقية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وإسرائيل، تعرف باسم «مذكرة تفاهم» لتزويد الأخيرة بمبلغ 3.8 مليار دولار سنويا حتى عام 2028 لتمويل شراء معدات عسكرية أمريكية الصنع.

وفي مقابلة مسجلة مسبقا عرضت اليوم الثلاثاء، في مؤتمر عن العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية في (معهد دراسات الأمن القومي) في تل أبيب، قال هاكابي، إن مذكرة التفاهم «من المفترض أن تستمر لمدة عامين آخرين، وبالتالي لست متأكدا من أنه سيكون هناك وقف مفاجئ بحلول نهاية هذا العام».

وذكر هاكابي، وهو جمهوري وكان حاكما لولاية أركنسو، أن الكونجرس خصص التمويل، وأنه غير متأكد مما إذا كان من الممكن وقف هذا التمويل دون موافقة الكونجرس، وذلك حسبما نقلته وكالة «رويترز».

وتراجع الدعم الشعبي لإسرائيل في الولايات المتحدة، وخاصة بين الديمقراطيين، بل وأيضا بين الجمهوريين، بسبب سلوك إسرائيل في الحرب على غزة والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي لا تحظى بشعبية.

وأوضح هاكابي أن المسئولين الأمريكيين والإسرائيليين يعملون على مذكرة تفاهم جديدة «منذ شهور». ولم يذكر ما إذا كانت تلك المحادثات قد استمرت عقب إعلان ترامب إنهاء المساعدات العسكرية.

وناقش نتنياهو، الذي فقد أغلبيته البرلمانية في انتخابات جرت يوم 27 أكتوبر لكنه لا يزال في المنصب رئيسا لحكومة لتصريف الأعمال، علنا مسألة التخلص التدريجي من المساعدات العسكرية الأمريكية، وهي خطوة يقول محللون إن الهدف منها كان استباق الانتقادات المتزايدة لإسرائيل في الولايات المتحدة.

وقوبل الفوز الكبير للديمقراطيين على الجمهوريين بقلق في إسرائيل، حيث شدد نتنياهو خلال حملته الانتخابية على علاقته الوثيقة بترامب.

وعبّر هاكابي، وهو مسيحي إنجيلي ومؤيد قوي لإسرائيل، عن أمله في ألا يكون هناك «تحول قوي وجذري» في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وعزا ذلك إلى أن الشراكة تعود بالنفع على مواطني البلدين.