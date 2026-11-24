وجه الرئيس الصيني شي جين بينج رسالة تضامن إلى الاجتماع الذي عقدته الأمم المتحدة، يوم الاثنين، لإحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأوضح شي في رسالته، التي أوردتها اليوم الثلاثاء وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن القضية الفلسطينية "لطالما مثّلت جوهر أزمات الشرق الأوسط"، مشدداً على ضرورة ألا تصرف التوترات الإقليمية الراهنة أنظار المجتمع الدولي عنها.

وأشار الرئيس إلى أن السبيل الوحيد لتسوية هذه القضية يكمن في التمسك بمسار "حل الدولتين"، والعمل على استئناف محادثات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكد الرئيس الصيني أن إدارة الضفة الغربية وإعادة إعمار قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، يجب أن تستندا إلى مبدأ "الفلسطينيون يحكمون فلسطين"، معلناً رفض بلاده القاطع لأي ممارسات تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية أو انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

كما دعا شي المجتمع الدولي إلى ترجمة توافقه والتزاماته الداعمة لفلسطين إلى خطوات عملية ملموسة، والعمل الجاد للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وضمان حماية المدنيين.

واختتم الرئيس الصيني رسالته بالتأكيد على "حتمية تحقق العدالة، مجددا دعم بكين الثابت للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية المشروعة".

وأضاف أن الصين ستواصل تعاونها مع كل الدول المحبة للسلام والمتمسكة بالعدالة، من أجل الدفع نحو حل شامل وعادل ودائم يستند إلى القانون الدولي ويعالج جذور القضية وتداعياتها في أقرب وقت، بما يعزز الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط والعالم أجمع.