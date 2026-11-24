تحدث إعلام عبري، الثلاثاء، عن استعدادات في إسرائيل لاحتمال تصعيد عسكري سريع مع إيران، دون استبعاد إمكانية تحرك تل أبيب منفردة ضد طهران، رغم تفضيلها العمل بالتنسيق مع واشنطن.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "تراقب إسرائيل عن كثب الأحداث التي شهدتها منطقة الخليج خلال الأيام القليلة الماضية، إلى جانب تصريحات الرئيس دونالد ترامب، الذي أشار إلى أنه يدرس استئناف الضربات ضد إيران في أوائل عام 2027، وتستعد لاحتمال تصعيد سريع للأوضاع".

والأحد، أفاد ترامب بأنه قد يصدر أمرا بشن هجمات عسكرية على إيران بعد الأول من يناير المقبل، في حال عدم التوصل إلى اتفاق معها.

واتهم ترامب، في مقابلة هاتفية مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، المفاوضين الإيرانيين بالمماطلة في المحادثات، محذرا من أنه قد يأمر بشن هجمات عسكرية على إيران بعد بداية العام الجديد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

سيناريوهان لاستئناف الحرب

قالت القناة إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن "صبر واشنطن بدأ ينفد" إزاء المفاوضات مع طهران، وأن الأوضاع "قد تتدهور بسرعة وفق سيناريوهين" محتملين.

وعن السيناريو الأول، قالت القناة: "أن يقرر الإيرانيون بدء المواجهة من خلال توجيه ضربة أولى تستهدف المصالح الأمريكية وإسرائيل على حد سواء. فالتوترات المتزايدة في الخليج قد تتحول فجأة إلى تصعيد شامل، وهو احتمال يراه المسؤولون الإسرائيليون واردا جدا".

وأضافت: "أما السيناريو الثاني، فيتمثل في نشوب أزمة إذا ما تحول التهديد إلى خطر وجودي، وبدأت نافذة الفرص المتاحة للتحرك في الانغلاق".

وتابعت فيما يتعلق بالسيناريو الثاني: "وفقا للمؤسسة الدفاعية، لا يزال التهديد في مراحله الأولية حاليا، وتشير تقديرات أولية وحذرة إلى أنه لا يزال هناك متسع من الوقت للتحرك خلال الأشهر المقبلة".

وأوضحت أن إسرائيل تفضل تنفيذ أي تحرك عسكري بالتنسيق مع الولايات المتحدة، قائلة: "يُعد التنسيق مع الجانب الأمريكي أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لإسرائيل"، على غرار التعاون في الحرب التي اندلعت في فبراير الماضي.

لكن إسرائيل، وفق القناة، لا تستبعد التحرك العسكري منفردة "حال تجاوز الإيرانيون أحد الخطوط الحمراء التي وضعتها تل أبيب"، لافتة إلى أن ذلك الوضع "لا يترك (أمامهم) خيارا آخر".

أهداف إسرائيل

وبحسب القناة، تدرك إسرائيل أن إسقاط النظام الإيراني بالوسائل العسكرية "ليس ممكنا"، ولذلك وضعت أهدافا تصفها القناة بـ"الواقعية"، تتمثل في "تحييد التهديدات الخطيرة الناشئة، وتكثيف الأضرار التي تلحق بالبرنامج النووي وبالنظام ذاته".

وقالت: "هذه الأهداف، إلى جانب الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة، قد تبدأ في تقويض ركائز النظام"، مشيرة إلى أن ذلك يعتمد أيضا على الشعب الإيراني، دون ذكر تفاصيل.

وفيما يتعلق بالموقف الإيراني، قالت القناة إن طهران لا ترغب في الدخول في "صراع شامل" مع واشنطن، لكنها تسعى إلى كسر الحصار الذي يتسبب في استنزاف اقتصادها.

الحصار الأمريكي وموقف إيران

وقالت القناة إن الحصار الأمريكي يطال "مضيق هرمز والموانئ الجنوبية التي تمر عبرها 80% من واردات إيران وصادراتها"، فيما تواجه إيران أزمة حادة في قطاع الطاقة تشمل تقنين إمدادات الكهرباء.

وبالتزامن مع هذه الأوضاع، ادعت القناة أن الخطاب الإيراني العام شهد "تحولا ملحوظا، حيث تُبذل جهود لتهيئة السكان لاحتمال توجيه إيران ضربة استباقية. فمثلا، دعت صحيفة كيهان -التي تُعد لسان حال خامنئي- إلى توجيه الضربة الأولى، استنادا إلى فكرة أن الحرب حتمية، وبالتالي يجب أن تكون إيران هي الطرف المبادر".

ويأتي ذلك غداة إعلان إيران عزمها استخدام جميع الإمكانات المتاحة لكسر الحصار البحري والعقوبات الأمريكية، ودراسة اتخاذ تدابير دبلوماسية وسياسية ودفاعية لتحقيق ذلك، وفق متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طهران.

وكان ترامب قد قال، في 8 نوفمبر الجاري، إن احتمال شن هجوم جديد على إيران "ضئيل" ما دام التقدم مستمرا في المفاوضات بشأن برنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما خلّف آلاف القتلى، بحسب طهران التي ردت بمهاجمة إسرائيل وما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية.

ووقّعت واشنطن وطهران في 18 يونيو الماضي مذكرة تفاهم، لكن تنفيذها تعثر في ظل خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي.

ومنذ يوليو الماضي، تتجدد المواجهات بين واشنطن وطهران من حين إلى آخر، وسط استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء النزاع في ظل تداعياته الاقتصادية والسياسية إقليميا ودوليا.

وفي 10 نوفمبر الجاري، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن بلاده لن تعيد فتح مضيق هرمز قبل تنفيذ واشنطن شروطها السبعة، ومنها رفع الحصار البحري وإلغاء العقوبات والسماح بتصدير النفط والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.