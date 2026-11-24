عطّلت الشرطة الإسرائيلية جميع تطبيقات المراسلة والاتصالات الداخلية التابعة لها خشية تسرّب معلومات حساسة، ما أربك قدرتها على التواصل الفوري مع عناصرها في الميدان.

وأُجبر نحو 100 ألف عنصر على تغيير كلمات المرور الخاصة بهم، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة واحتمالية تعرض المنظومة لهجوم إلكتروني، حسبما نقلت شبكة «يورونيوز» عن الإعلام العبري.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت جهات غير مخوّلة قد تمكنت من الوصول إلى بيانات حساسة أو تسريبها، كما لم تحسم الشرطة ما إذا كان العطل ناجمًا عن اختراق سيبراني متعمد أم خلل تقني خارجي.

ووصفت الشرطة الواقعة بأنها «حادث تقني معقد» طالت تداعياته عددًا من أنظمتها، وفي مقدمتها تطبيق المراسلة «ميسيرونيت» (Misseronet)، الذي يمثّل المنصة الرئيسية لتبادل المستجدات الميدانية والتقارير والتعليمات بين القادة والعناصر.

وأكد مسئولون في الشرطة أن إيقاف هذه التطبيقات جاء بقرار احترازي متعمد وليس نتيجة عطل فني فحسب، وهو إجراء استثنائي نظرًا للاعتماد الكبير لعناصر الشرطة على هذه الأنظمة في مهامهم اليومية.

وفيما تعمل الفرق المختصة على إعادة تشغيل الخدمات المتضررة وتأمين قواعد البيانات، بدأت إدارة التكنولوجيا والاتصالات في الشرطة بإدخال تعديلات على آلية الوصول إلى التطبيقات الداخلية، وتعتزم تعميم مقاطع فيديو إرشادية وتعليمات محدّثة توضح إجراءات تسجيل الدخول الجديدة.

ودفع تعطيل هذه المنظومة، التي تُعد شريانًا أساسيًا لنقل المعلومات العاجلة، قيادة الشرطة إلى توجيه عناصرها بالاعتماد على قنوات اتصال بديلة لتلقي التعليمات العملياتية.

- حادث مشابه في أمريكا.. وسجل من الاختراقات

ويأتي هذا الاستنفار التقني بعد أيام قليلة من واقعة مشابهة شهدتها الولايات المتحدة، حيث تعطلت شبكة الاتصالات الداخلية بالغة السرية التابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA)، والمعروفة باسم «إن إس إيه نت»، والمخصصة لتبادل المعلومات المصنّفة بين موظفي الوكالة.

ورغم استبعاد وجود مؤشرات على تعرضها لهجوم سيبراني آنذاك، اضطرت الوكالة إلى جدولة حضور موظفيها على دفعات والاعتماد على قنوات اتصال بديلة لتأمين الإحاطات الاستخباراتية العاجلة للرئيس دونالد ترامب، خلال جولته الآسيوية والتي استمرت من 16 إلى 19 نوفمبر.

وسبق أن تعرضت إسرائيل خلال السنوات الماضية لسلسلة من الهجمات السيبرانية، إذ توزعت أبرز تلك الاختراقات بين جهات مدعومة من دول، وعلى رأسها إيران، ومجموعات قرصنة دولية نشطة، وطالت بنى تحتية حيوية ومؤسسات حساسة.

ففي قطاع المرافق الحيوية، استهدفت هجمات منسوبة لإيران منشآت المياه والصرف الصحي عام 2020 لتغيير نسب الكلور، وتبعتها بين عامي 2023 و2026 محاولات لاختراق أنظمة التبريد والمصانع الغذائية وشبكات الكهرباء.

كما شهد القطاع الصحي شللًا شبه تام لأنظمة مستشفى «هيليل يافي» في الخضيرة إثر هجوم فدية عام 2021، بالتوازي مع اختراقات كبرى طالت شركات تأمين واستضافة بيانات، مثل: «شيربيت»، و«سايبر سيرف»، ما أدى إلى تسريب معلومات شخصية ومالية لآلاف الإسرائيليين.

وعلى الصعيد الأمني والإعلامي، أعلنت مجموعات قرصنة، من بينها: «عصا موسى»، و«الظل الأسود»، و«حنظلة»، و«الطوفان»، اختراق خوادم لوزارة الدفاع والشرطة وتسريب بيانات عسكريين، فضلًا عن تعطيل تطبيقات الإنذار المبكر ومواقع إخبارية وإذاعات عسكرية وبث رسائل وهمية، لا سيما منذ اندلاع حرب أكتوبر 2023 والتصعيد الذي تلاه.