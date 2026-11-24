أعلنت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، في أحدث تقرير سنوي لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد القتلى والمصابين جراء الألغام الأرضية بلغ أعلى مستوى له منذ عام 2020 خلال العام الماضي.

وذكر التقرير أن العدد ارتفع بنسبة 10% ليصل إلى 6929 شخصا على الأقل، مقارنة بعام 2024.

وأضافت الحملة أن أربعة من بين كل خمسة ضحايا هم من المدنيين، وأن نصف هؤلاء الضحايا من القصر.

وأشار خبراء إلى أنه لا يتم تسجيل أو الإبلاغ عن جميع حالات الوفاة والإصابة الناجمة عن الألغام الأرضية، ما يرجح أن الأعداد الفعلية للضحايا أعلى من الأرقام المعلنة.

وانتقدت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية أوكرانيا بسبب استمرارها في استخدام الألغام الأرضية.

من جانبها، قالت أوكرانيا إنها اضطرت إلى زرع الألغام لوقف تقدم القوات الروسية، وإنها تقدمت بطلب لتعليق العمل بالمعاهدة التي تحظر استخدامها.

كما ذكر التقرير أن الألغام استخدمت على نطاق واسع في ميانمار، حيث تخوض الحكومة العسكرية صراعا ضد جماعات مسلحة متمردة.

وفي سوريا، ارتفع عدد ضحايا الألغام بسبب عودة أعداد كبيرة من النازحين الذين اضطروا إلى مغادرة ديارهم خلال الحرب الأهلية، واستئنافهم زراعة الأراضي، التي لا يزال بعضها مزروعا بالألغام، جزئيا.

ولا تعد أي من الدولتين طرفا في المعاهدة.

وأشار التقرير إلى أن دولا أخرى لم توقع على المعاهدة استخدمت أيضا الأسلحة المحظورة، من بينها إيران وكوريا الشمالية وروسيا.

وللمرة الأولى منذ دخول المعاهدة حيز التنفيذ في عام 1999، انسحبت خمس دول منها خلال العام الماضي، هي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وفنلندا وبولندا، والتي بررت انسحابها بالتهديد الذي تمثله روسيا.

وذكر التقرير أن بولندا وفنلندا أعلنتا عن خطط لإنتاج الألغام الأرضية على نطاق واسع.

وقالت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، في بيان صحفي، إن "المعايير التي وضعتها المعاهدة تواجه أكبر اختبار لها منذ عام 1999".

وفي المقابل، انضمت ثلاث دول إلى المعاهدة، هي لبنان وجزر مارشال وتونجا.