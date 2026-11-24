قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي مكون من 3 مصريين و19 آخرين يحملون جنسيات مختلفة، تخصص نشاطهم الإجرامي في جلب المواد المخدرة والاتجار بها بمنطقة العجوز، لجلسة 25 يناير المقبل.

وخلال جلسة المحاكمة طلب المحامي عبد الناصر فايد، دفاع أحد المتهمين استدعاء شهود الإثبات في القضية، وإحضار دفاتر أحوال ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وقدم الدفاع لهيئة المحكمة فلاشات تحوي عدد من الفيديوهات، بدعوى أن واقعة القبض على المتهمين كانت قبل صدور إذن النيابة العامة، مطالبًا بعرض الفلاشة على الهيئة الوطنية للإعلام، وإخلاء سبيل المتهمين.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 1133 لسنة 2026 جنايات العجوزة، للمتهمين، وهم 3 أشخاص مصريين، و19 آخرين يحملون جنسيات مختلفة، أنهم وآخرون مجهولون قاموا بتكوين تشكيلا عصابيا يتزعمه الأول "عمار" والثاني "تمسيجل" والثالث "محمد" والحادي والعشرون "إبراهيم" تخصص غرضه الاتجار في الجواهر والعقاقير المخدرة "الميثامفيتامين، الميثامفيتامين أستيلاتيد" أحد مشتقات "الفينيتيل امين"، الحشيش، البريج بالين.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين جلبوا وآخرون مجهولون؛ جواهر وعقاقير مخدرة "الميثامفيتامين، الميثامفيتامين أستيلاتيد أحد مشتقات الفينيتيل امين". الحشيش البريجابالين" إلى داخل البلاد قبل الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون جواهر "الميثامفيتامين، الميثامفيتامين أستيلاتيد "أحد مشتقات الفينيتيل امين"، الحشيش" المخدرة بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين جميعا حازوا وأحرزوا عقار مخدر "البريجابالين" بقصد الإتجار، بينما وجهت للمتهم الحادي والعشرون تهمة حيازة طائرة محركة لاسلكية "درون" قبل الحصول علي تصريح من الجهة المختصة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الأول، والثالث والرابع والعاشرة، والحادية عشر والثانية عشر، والثالثة عشر، والثامنة عشر، والتاسع عشر حازوا وأحرزوا جوهرين مخدرين " لامفيتامين، الحشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.



