- الباحث أحمد سلطان: المسيَرات البحرية تمنح أوكرانيا قدرة على ضرب أهداف بعيدة دون امتلاك أسطول تقليدي

- سلطان: أخطاء تحديد الأهداف البحرية قد توسع دائرة الحرب وتشعل مواجهات غير محسوبة

بعد ما يقرب من خمس سنوات على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لم تعد المواجهة بين موسكو وكييف تقتصر على ساحات القتال داخل الأراضي الأوكرانية أو مياه البحر الأسود، إذ امتدت العمليات إلى مناطق أبعد وبأشكال متعددة، من هجمات أوكرانية على سفن مرتبطة بروسيا في البحر المتوسط وبحر البلطيق، إلى عمليات تخريب وهجمات سيبرانية داخل دول أوروبية تتهم حكوماتها موسكو بالوقوف وراءها.

ويعكس هذا التمدد، بحسب أحمد سلطان، الباحث في الشئون الأمنية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، تحولا في طبيعة الحرب وأهدافها، إذ يسعى الطرفان إلى توسيع نطاق الضغط المتبادل واستنزاف القدرات الاقتصادية والعسكرية للخصم، وتحسين موقفيهما التفاوضيين، عبر استهداف المصالح وشبكات الإمداد ومناطق النفوذ خارج الحدود الجغرافية المباشرة للصراع.

ميركوري.. ضربة أوكرانية لروسيا في قلب ليبيا

في 22 نوفمبر الجاري، وقعت أحدث الوقائع، مع الهجوم الأوكراني على السفينة الحربية الروسية "ميركوري" داخل ميناء بنغازي الليبي؛ فقد وقع الهجوم بعيدا عن مسرح العمليات الرئيسي للحرب، وعلى مسافة تقارب 2400 كيلومتر من الجبهة الأوكرانية، وفي ميناء يقع داخل دولة ثالثة لا تشارك رسميا في الصراع.

وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي مسئولية بلاده عن الهجوم، موضحا أنه نُفذ باستخدام 7 مسيَرات بحرية أوكرانية الصنع، وأن العملية نجحت رغم محاولات القوات الروسية التصدي لها، وكشف عن أهداف أخرى للضربة، منها سفينة الشحن "إم في أنجارا"، التي تقول كييف إن روسيا استخدمتها في نقل الأسلحة والمعدات العسكرية، فضلا عن تدمير مروحية عسكرية روسية من طراز "كا-27" كانت على متن السفينة الحربية، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرتها الوكالة أن معظم هيكل السفينة الروسية انقلب وغرق تحت الماء، بينما ظل جزء من مقدمتها ظاهرا، مع تصاعد الأدخنة وبقاء حطام في محيط موقع رسوها.

ويرى أحمد سلطان، الباحث في الشئون الأمنية والاستراتيجية، أن استهداف السفن المرتبطة بالإمداد العسكري الروسي يعكس انتقال أوكرانيا تدريجيا من ضرب المصالح الاقتصادية وناقلات الطاقة إلى استهداف الأصول المرتبطة بالقدرات العسكرية الروسية، وصولا إلى القطع الحربية في مناطق بعيدة عن مسرح الحرب الرئيسي في تطور كبير لمستوى الجرأة في العمليات.

كيف وصلت المسيّرات البحرية الأوكرانية إلى بنغازي؟

حتى الآن، لم تكشف كييف جميع تفاصيل العملية، وقال جهاز الأمن الأوكراني، في بيان نقلته وكالة "أوكرإنفورم" في 23 نوفمبر، إن المسيَرات نُقلت إلى موقع محدد، ثم أُطلقت من سفينة أم بالقرب من الهدف.

ويعني ذلك، وفق الرواية الأوكرانية، أنها لم تقطع المسافة من أوكرانيا إلى بنغازي بصورة مستقلة، وإنما نُقلت بحرا على متن منصة وسيطة قبل إطلاقها بالقرب من السفينة المستهدفة.

وفي تفسيره لهذا التطور، يشير سلطان إلى أن استخدام المسيَرات البحرية منح أوكرانيا قدرة على تنفيذ عمليات عسكرية بعيدة جغرافيا عن أراضيها، رغم عدم امتلاكها أسطولا بحريا تقليديا قادرا على مجاراة البحرية الروسية.

ويعكس ذلك تحولا في طبيعة الحرب البحرية، إذ لم تعد القدرة على ممارسة القوة خارج الحدود حكرا على الدول التي تمتلك أساطيل كبيرة.

في المقابل، قدمت السلطات في شرق ليبيا رواية أخرى بشأن مصدر الهجوم؛ فقد نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسئولين عسكريين ليبيين، لم تكشف عن أسمائهم، اعتراض 4 مسيَرات على الأقل، بينما أصابت اثنتان السفينة الروسية.

ويربط سلطان بين التحركات الأوكرانية في ليبيا ومحاولة قطع خطوط الإمداد العسكرية الروسية الخارجية، إذ إن استهداف السفن الروسية في البحر المتوسط لا يقتصر على إضعاف قدراتها العسكرية، وإنما يمتد إلى شبكات الإمداد التي تعتمد عليها موسكو للحفاظ على نفوذها في إفريقيا.

أسطول الظل.. استهداف المصالح الروسية خارج أوكرانيا

تستهدف أوكرانيا بصورة متزايدة أصولا ترى أنها تساعد روسيا على مواصلة الحرب، من بينها السفن التي تنقل النفط والغاز، إلى جانب المعدات العسكرية وشبكات الإمداد والتمويل.

ويأتي استهداف ناقلات مرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، الذي تستخدمه موسكو لنقل النفط إلى الأسواق الخارجية والالتفاف على القيود والعقوبات الغربية، في إطار محاولة كييف الضغط على أحد مصادر تمويل الحرب.

ويرى سلطان أن الاستنزاف الاقتصادي يمثل أحد الاعتبارات الرئيسية وراء هذه العمليات، موضحا أن قطاع الطاقة يُعد من المصادر الأساسية لتمويل المجهود الحربي الروسي، وأشار إلى أن الضربات الأوكرانية المتكررة على مصافي النفط الروسية أسهمت في اضطراب سوق الوقود الداخلية، ودفع موسكو إلى فرض قيود على صادرات بعض المشتقات النفطية.

ناقلة النفط قنديل (Qendil)

في 19 ديسمبر 2025، تعرضت ناقلة النفط "قنديل" لهجوم بطائرات مسيّرة في شرق البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية، ونقلت صحيفة "الجارديان" عن مصدر في جهاز الأمن الأوكراني أن الجهاز نفذ العملية، وأن الناقلة تعرضت لأضرار جسيمة جعلتها غير صالحة للاستخدام.

ولم يكشف المصدر عن موقع انطلاق المسيَرات أو مسارها، كما لم يقدم معلومات تثبت استخدام الأراضي أو الموانئ الليبية في تنفيذ الهجوم، وكانت الناقلة ترفع علم سلطنة عمان، ولم تكن تحمل شحنة وقت استهدافها، وفقا لما أورده التقرير.

ناقلة الغاز الروسية أركتيك ميتاجاز (Arctic Metagaz)

في 3 مارس 2026، تعرضت ناقلة الغاز الروسية "أركتيك ميتاجاز" لهجوم قُرب المياه المالطية في البحر المتوسط، ما أدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار بها، فيما كانت الناقلة تحمل نحو 61 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال، وجرى إنقاذ أفراد طاقمها الثلاثين.

واتهمت موسكو أوكرانيا باستهداف الناقلة باستخدام مسيَرات بحرية انطلقت من الساحل الليبي، بينما لم تعلن كييف مسئوليتها عن الهجوم، قبل أن تبدأ السلطات الليبية في 25 مارس 2026 سحبها بعيدا عن الساحل.

ناقلات النفط قبالة السواحل التركية

وفي 28 مايو 2026، تعرضت ثلاث ناقلات مرتبطة بأسطول الظل الروسي لهجمات في البحر الأسود قبالة السواحل الشمالية لتركيا، وهي: "جيمس 2" (James II)، و"ألتورا" (Altura)، و"فيلورا" (Velora).

ونقلت وكالة "رويترز" عن شركة الشحن "تريبيكا" أن الناقلة "جيمس 2" كانت على بُعد نحو 80 كيلومترا عن الأراضي التركية وقت الهجوم، بينما كانت الناقلتان الأخريان بالقرب منها خلال عملية نقل شحنة من سفينة إلى أخرى.

وأدرجت منظمة آسليد (ACLED) الأمريكية، المتخصصة في رصد وتحليل النزاعات، الناقلات الثلاث ضمن السفن المرتبطة بأسطول الظل الروسي، ورجحت أن تكون مسيَرات أوكرانية قد نفذت الهجمات، فيما لم تعلن أي جهة مسئوليتها عنها، كما لم يصدر تعليق من السلطات التركية بشأن الجهة التي تقف وراءها.



روسيا أيضا تواجه خصومها خارج حدودها.. ولكن بأدوات مختلفة

على الجانب الآخر من المواجهة، لا تقتصر تحركات روسيا خارج الأراضي الأوكرانية على العمليات العسكرية المباشرة؛ فخلال السنوات الأخيرة، اتهمت حكومات أوروبية موسكو بالوقوف وراء عمليات تخريب وهجمات سيبرانية وأنشطة استخباراتية استهدفت منشآت حيوية وبنية تحتية، أو سعت إلى إرباك المجتمعات الأوروبية وتقويض الدعم الغربي لأوكرانيا.

ويصف سلطان هذا النمط من التحركات بأنه مواجهة غير مباشرة تندرج ضمن ما يُعرف بعمليات "المنطقة الرمادية"، التي تشمل الأنشطة الاستخباراتية والتخريب والهجمات السيبرانية والضغط على البنية التحتية الحيوية، بما يسمح بممارسة الضغط على الدول الداعمة لكييف دون الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة معها.

ومن أمثلة ذلك، بحسب الباحث، اتهام ألمانيا لموسكو بالوقوف وراء محاولة استهداف طائرات شحن في مطار لايبزيج هاله، في إطار تحركات تستهدف إرباك منظومة الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا ورفع تكلفة استمرار هذا الدعم.

ومن أبرز الوقائع التي شهدتها أوروبا ما حدث في بولندا خلال نوفمبر 2025، عندما تعرض خط السكك الحديدية الرابط بين وارسو ومدينة لوبلين لعمليتي تخريب، وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، خلال كلمة أمام البرلمان في 18 نوفمبر، إن التحقيقات حددت مواطنين أوكرانيين اثنين قال إنهما تعاونا مع أجهزة الاستخبارات الروسية في تنفيذ العمليتين.

وأوضح توسك أن إحدى العمليتين وقعت بالقرب من بلدة ميكا، حيث أدى انفجار عبوة ناسفة إلى تدمير جزء من خط السكك الحديدية، فيما وقعت الثانية بالقرب من مدينة بوافي، واضطر قطار يقل 475 راكبا إلى التوقف المفاجئ بسبب تضرر البنية التحتية.

واعتبرت الحكومة البولندية أن ما حدث استهدف أمن البلاد وسلامة حركة القطارات على أحد خطوط النقل المهمة.

وفي النرويج، أعلنت هيئة الأمن التابعة للشرطة (PST) في أغسطس 2025 الاشتباه في تورط قراصنة مؤيدين لروسيا في اختراق نظام التحكم في سد ريسافاتنت (Risavatnet) خلال أبريل من العام نفسه، وقالت رئيسة الهيئة بياته جانجاس إن الاختراق وقع في 7 أبريل، وأتاح للمهاجمين فتح إحدى بوابات السد وتدفق المياه بمعدل بلغ نحو 500 لتر في الثانية لمدة أربع ساعات، قبل أن تتمكن السلطات من استعادة السيطرة على النظام، دون وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.

ونقلت صحيفة "ذا ريكورد" عن الهيئة أن الواقعة تمثل أول إسناد علني من السلطات النرويجية لهجوم من هذا النوع إلى قراصنة مؤيدين لروسيا.

وفي يوليو 2025، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا أدان فيه ما وصفه بـ"الحملات الهجينة الروسية المستمرة ضد دول الاتحاد وشركائه".

وأشار البيان، الصادر عن الممثلة العليا للشئون الخارجية بالنيابة عن دول الاتحاد في 18 يوليو، إلى أن هذه الأنشطة تشمل الهجمات السيبرانية والتخريب وتعطيل البنية التحتية الحيوية والهجمات المادية والتلاعب بالمعلومات والتدخلات السرية.

كما أشار البيان إلى وقائع محددة، بينها هجمات إلكترونية استهدفت مؤسسات ديمقراطية في ألمانيا والتشيك، ونسبها الاتحاد إلى مجموعة "APT28" المرتبطة بروسيا، وهجمات قالت فرنسا إنها استهدفت العملية الانتخابية ووسائل إعلام ومنشآت عامة وخاصة، ونسبتها إلى جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي "GRU".

وتضمن البيان كذلك اتهامات رومانية لروسيا بشن هجوم هجين أثَر في العملية الانتخابية، واتهامات ألمانية بالتلاعب بالمعلومات عبر منصة "ريد".

وتوضح هذه الوقائع أن المواجهة الروسية الأوكرانية لا تأخذ شكلا واحدا؛ فهناك عمليات تخريب مادي تستهدف السكك الحديدية والمنشآت الحيوية، وهجمات سيبرانية على أنظمة التحكم، إلى جانب أنشطة استخباراتية وحملات للتأثير في المعلومات والرأي العام، تتهم دول أوروبية موسكو بالوقوف وراءها.

تحول أدوات المواجهة وأهدافها

ويشير سلطان إلى أن العمليات الاستخباراتية أصبحت مكونا رئيسيا في هذه المواجهة، سواء على صعيد جمع المعلومات أو دعم العمليات العسكرية أو تنفيذ أنشطة سرية خارج الحدود، لافتا إلى أن طبيعة العمليات الأوكرانية الأخيرة تعكس تطورا ملحوظا في قدراتها الاستخباراتية، مع عدم استبعاد حصول كييف على دعم استخباراتي غربي، وإن كانت طبيعة هذا الدعم وحدوده غير معلومة بصورة دقيقة.

وأضاف أن المواجهة باتت تجمع بين العمليات العسكرية المباشرة وغير المباشرة، والهجمات السيبرانية، والتخريب، والأنشطة الاستخباراتية، واستهداف البنية التحتية، بما يؤدي إلى تآكل الحدود الفاصلة بين مسارح الحرب التقليدية والساحات التي لم تكن تُعد في السابق جزءا مباشرا من الصراع.

الحرب والضغوط التفاوضية.. صراع يتجاوز أوكرانيا

ولا تنفصل هذه التحركات، بحسب سلطان، عن مسار المفاوضات بين موسكو وكييف؛ إذ يسعى الطرفان إلى استخدام الضغط العسكري والاقتصادي لتحسين موقفيهما التفاوضيين.

وأشار إلى أن استهداف أوكرانيا سفينة الصواريخ الروسية "نارو-فومينسك" في خليج فنلندا تزامن مع انعقاد محادثات أبو ظبي، التي لم تحقق اختراقا جوهريا على صعيد تسوية الصراع، واعتبر أن كييف تحاول مواجهة الضغوط العسكرية الروسية بضغوط مضادة، انطلاقا من أن موسكو تفاوض تحت وطأة العمليات العسكرية، وبالتالي تسعى أوكرانيا بدورها إلى رفع تكلفة الحرب على روسيا واستهداف مصالحها في المناطق التي يصعب عليها تأمينها بصورة كاملة.

وفي المقابل، لا تقتصر الأهداف الروسية على الضغط على أوكرانيا أو الدول الداعمة لها، وإنما تمتد إلى طرح ترتيبات أوسع تتعلق بمستقبل الأمن الأوروبي.

ويوضح سلطان أن موسكو تسعى إلى توظيف هذه الضغوط في إطار مطالب تتجاوز الحرب نفسها، وترتبط بمستقبل هندسة الأمن الأوروبي وطبيعة انتشار قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في شرق أوروبا، فضلا عن الترتيبات الأمنية في البحرين الأسود والبلطيق، وبذلك، تصبح العمليات التي تقع خارج الأراضي الأوكرانية جزءا من صراع أوسع بشأن مستقبل النظام الأمني الأوروبي، وليس مجرد امتداد جغرافي للمواجهات العسكرية على الجبهة.