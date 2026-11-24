أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على جماعة الحوثيين وأربعة من قياداتها، على خلفية اتهامات تتعلق بتهديد السلام والأمن في اليمن والمنطقة، وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، شملت تعذيب سجناء وممارسة العنف الجنسي بحق محتجزات.

وقالت الحكومة، في بيان صدر الثلاثاء، إن هجمات الحوثيين في مضيق باب المندب تواصل تعطيل سلاسل التوريد العالمية، وتزيد الضغوط على تكاليف المعيشة في بريطانيا. كما اتهمت الجماعة، المدعومة من إيران، بتكثيف هجماتها على البنية التحتية المدنية في السعودية، مما أدى إلى سقوط قتلى، فضلًا عن تجدد الصراع داخل اليمن.

ونوه وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، أن تجدد هجمات الحوثيين على شركاء بلاده والمدنيين «أمر غير مقبول ويتطلب المحاسبة»، مؤكدًا أن لندن لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الأعمال التي تقوض استقرار الشرق الأوسط، وترفع تكاليف المعيشة على البريطانيين.

وبحسب البيان، شملت العقوبات أربعة مسئولين حوثيين، هم:

عبد الكريم أمير الدين حسين الحوثي: وزير الداخلية في حكومة الحوثيين بصنعاء منذ عام 2019، وتقول الحكومة البريطانية إنه مسئول عن أجهزة الشرطة والأمن والتحقيقات الجنائية ومرافق الاحتجاز التابعة للوزارة، التي شهدت تعذيب محتجزين، وانتهاكات شملت الصعق بالكهرباء والضرب والعنف الجنسي.

عبد الحكيم هاشم علي الخيواني: رئيس جهاز الأمن والاستخبارات التابع للحوثيين، وشغل سابقًا منصب نائب وزير الداخلية.

محمد مفلح: قاضٍ عيّنه الحوثيون في اليمن، تتهمه الحكومة البريطانية بالتورط في انتهاك خطير للحق في الحرية والأمان الشخصي.

ساريم الدين مفضل: مدعٍ عام حوثي، تشتبه الحكومة البريطانية في تورطه المباشر، أو علمه وموافقته، على ارتكاب أعمال عنف جنسي، بينها الاغتصاب والتعذيب، بحق نساء محتجزات.

وتشمل العقوبات المفروضة على الأفراد تجميد الأصول وحظر السفر ومنعهم من تولي مناصب إدارية.

وأكدت الحكومة البريطانية أن الإجراءات تستهدف محاسبة المسئولين عن تقويض السلام والأمن في اليمن والمنطقة، وانتهاكات حقوق المحتجزين، مشددة على دعمها للشعب اليمني والمؤسسات اليمنية المعترف بها دوليًا.

وأضاف البيان أن لندن قادت مؤخرًا جهودًا دولية لتعزيز نظام عقوبات الأمم المتحدة الخاص باليمن، مستفيدة من دورها في مجلس الأمن، للضغط على الحوثيين من أجل وقف الهجمات، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق.

وفي السياق الإنساني، أشارت الحكومة إلى تخصيص 10 ملايين جنيه إسترليني في سبتمبر لتمويل نداء الأمم المتحدة العاجل، ضمن دعمها الإنساني لليمن، الذي قالت إنه بلغ 104 ملايين جنيه إسترليني خلال العام الجاري.

كما جددت بريطانيا تضامنها مع السعودية وحكومة اليمن، مشيرة إلى زيارة وزير شئون الشرق الأوسط، ستيفن دوتي، للمملكة العربية السعودية مؤخرًا، لتأكيد دعم لندن لنظرائها السعوديين وللحكومة اليمنية.