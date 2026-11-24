خلص تقرير لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة صدر اليوم الثلاثاء أنه تم قتل نحو 47 ألف سيدة وفتاة في أنحاء العالم على يد شريك أو أحد أفراد الأسرة العام الماضي.

ونٌشر التقرير قبل اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة غدا 25 نوفمبر.

وأظهرت البيانات أنه مثل الأعوام السابقة، يعتبر المنزل هو المكان الأكثر خطورة بالنسبة للنساء والفتيات.

وقال التقرير إن نحو 60% من إجمالي حالات قتل النساء التي بلغت 78 ألف حالة عام 2025 تم ارتكابها على يد شريك أو أحد الأقارب المقربين، مما يعني أن 129 سيدة تم قتلهن يوميا على يد شخص من دائرتهن المقربة.

وأشار التقرير إلى أن عدد الضحايا كان مرتفعا بصورة خاصة في أفريقيا. وقال التقرير إن النساء والفتيات كن أكثر أمنا نسبيا في أوروبا.

وقالت مديرة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات مونيكا جوما: "لفترة طويلة للغاية، رصدنا إحصاءات مقلقة".

وأضافت: "التصرفات المخيفة والأعراف الاجتماعية وإخفاق الحماية المؤسساتية، كلها عوامل أوجدت بيئة تجعل قتل زوجة أو ابنة أو أم أو شقيقة أمرا مقبولا". وأوضحت: "يتطلب تغيير هذه الحقيقة عملا مستداما على جميع مستويات المجتمع".

وقالت: "سيما بحوث" المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إن العالم في حاجة "للتحرك بصورة عاجلة لضمان عدم تجاهل أي دلالة تحذيرية وعدم ترك أي ناجية بدون حماية وعدم تهرب أي معتد من المحاسبة".

ووفقا لبيانات الامم المتحدة، فإن معدل القتل عالميا يتراجع، ولكن عدد حالات قتل النساء تتراجع بوتيرة أكثر بطأ بكثير. ففي أوروبا، على سبيل المثال، انخفض معدل القتل بنسبة 43% ما بين 2010 و2025، ولكن معدل قتل النساء تراجع بنسبة 28% فقط.