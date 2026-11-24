• إنما كأداة تساعد الوزراء على اختيار البدائل الأكثر كفاءة وتحسين إدارة الدين

أكد النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، أن تطبيق منظومة الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة يجب أن يقوم على ضمان السيادة الرقمية المصرية، بحيث تظل البيانات الحساسة وسيرفرات تخزينها داخل الأراضي المصرية مهما بلغت التكلفة، مع إمكانية الاستعانة بالنظم الخارجية والمصادر المفتوحة في التعامل مع المعلومات غير الحساسة، بما يضمن حماية بيانات الدولة وبناء نماذج وطنية مستقلة.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة المقدمة منه بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر».

وقال: الدراسة لا تستهدف إحلال الذكاء الاصطناعي محل المسؤول الحكومي أو منحه سلطة اتخاذ القرار، وإنما توظيفه كأداة تحليل وتنبؤ تساعد الوزراء ومتخذي القرار على اختيار البدائل الاقتصادية الأكثر كفاءة، وتعظيم إيرادات الدولة، وترشيد الإنفاق العام، وتحسين إدارة الدين وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأعلى عائدا.

ودعا إلى ضرورة إصدار ثلاثة تشريعات رئيسية، أولها قانون شامل لتنظيم الذكاء الاصطناعي، على غرار التشريع الأوروبي، وثانيها قانون لإنشاء مجلس التوجيه الاقتصادي، وثالثها تشريع ينظم إنشاء مكتب البرنامج الوطني للتحليلات الاقتصادية ويضمن استقلاليته التامة.

وأوضح أن إنشاء مجلس التوجيه الاقتصادي يستهدف تحقيق التنسيق بين المجموعة الاقتصادية، في ظل تشابك الملفات المرتبطة بالمالية والاستثمار والصناعة والتخطيط والبنك المركزي، مشيرا إلى أن المجلس المقترح يضم رئيس مجلس الوزراء رئيسا، ووزراء المجموعة الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، وممثلين عن الجهات المعنية، إلى جانب ثلث أعضائه من المستقلين.

وأشار إلى أن وجود هذا المجلس لا يمثل إضافة بيروقراطية، وإنما يحدد المسؤوليات ويضمن تكامل البيانات وتنسيق القرارات بين الجهات المختلفة، لافتا إلى أن مكتب التحليلات الاقتصادية يجب أن يتمتع باستقلالية تتيح له اختيار النماذج المناسبة، وضمان الشفافية والحياد في التحليل والتنبؤ.

وفيما يتعلق بمخاوف النواب بشأن نقص الكوادر البشرية، أشار إلى وجود فجوة في التخصصات المطلوبة، موضحا أن المنظومة تحتاج إلى خبرات متخصصة في علوم البيانات، والتعلم الآلي، وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، وواجهات البرمجة، وعلوم الاقتصاد، مؤكدا أن امتلاك التكنولوجيا وحده لا يكفي دون توافر الكفاءات القادرة على تشغيلها وتطويرها.

وشدد على أن الدراسة تركز تحديدا على الاقتصاد والمالية العامة، ولا تتناول ملف العمالة أو تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، موضحا أن الهدف هو مساعدة الحكومة على زيادة الإيرادات دون فرض أعباء ضريبية جديدة، من خلال تحليل البيانات المتاحة وربط المعلومات الضريبية ببيانات المصانع واستهلاك الطاقة والغاز، بما يساعد على اكتشاف حالات التهرب الضريبي المحتملة.

وأضاف أن استخدام البيانات البديلة، مثل أنماط استخدام الهواتف المحمولة وسداد الفواتير والسلوك الرقمي، يمكن أن يسهم في الوصول إلى شرائح واسعة من المواطنين غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي، وتعزيز الشمول المالي، والتعرف على حجم الاقتصاد غير الرسمي وسبل دمجه في الاقتصاد الرسمي.

وأكد أبو هشيمة أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد لا يقتصر على التنبؤ، وإنما يمتد إلى دعم مختلف مراحل إدارة السياسة المالية، وتحليل الإيرادات والإنفاق والدين العام، ومساعدة البنك المركزي في متابعة التضخم والسيولة، وتحديد القطاعات الاستثمارية والصناعية الأكثر قدرة على تحقيق عوائد اقتصادية.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في مشروعات التحول الرقمي، والبناء على ما تحقق من أتمتة للخدمات والأنظمة الحكومية، من خلال إضافة طبقة متقدمة من الذكاء الاصطناعي تتيح الانتقال إلى مرحلة التحليل والتنبؤ والتكامل بين قواعد البيانات.

ولفت إلى أن الدراسة اقترحت البدء بأربع منصات أساسية، في مقدمتها منصتا التنبؤ بالإيرادات الضريبية والتضخم، على أن يتم التوسع تدريجيا وفقا للعائد المحقق، موضحا أن الهدف هو أن تظهر نتائج ملموسة خلال 12 شهرا من بدء التنفيذ، بما يشجع على تخصيص الموارد اللازمة لاستكمال المشروع.

وضرب مثالا بمستهدفات زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، مشيرا إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد وزارة الصناعة في تحديد القطاعات التي تستحق توجيه الاستثمارات إليها، وتقدير العائد المتوقع من كل قطاع، ووضع السيناريوهات التي تدعم تحقيق المستهدفات الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالمسؤولية عن الأخطاء المحتملة للأنظمة الذكية، أكد ضرورة وجود إطار تشريعي واضح يحدد المسؤوليات، سواء بالنسبة للشركات المطورة للبرمجيات حال عدم تدريب النماذج بصورة سليمة أو وجود تحيزات أو قصور في الأمن السيبراني، أو بالنسبة للمسؤول الحكومي متخذ القرار حال تجاهله للمخرجات التحليلية أو اعتماده عليها دون التحقق من سلامتها.

وشدد أهمية البدء في تنفيذ المشروع وعدم تأجيله، مشيرا إلى أن تكلفة تأسيس المنظومة يجب تقييمها في ضوء العوائد الاقتصادية والمالية المنتظرة، وما يمكن أن تحققه من تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة موارد الدولة وجذب الاستثمارات.

وطالب الحكومة بدراسة مقترحات الدراسة والتحرك نحو إعداد التشريعات اللازمة، خاصة قانون تبادل البيانات وقانون تنظيم الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن نجاح التجربة يتطلب تكاملا حقيقيا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة لتطوير الإدارة الاقتصادية وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.