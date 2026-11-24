أكد الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة في العراق، اليوم الثلاثاء، أن العراق "تجاوز مرحلة التحديات الأمنية التي فرضتها عصابات داعش وانتقل إلى مرحلة ترسيخ أمنه وبناء مؤسساته".

وقال الشمري خلال استقباله اليوم الفريق الأول الركن جونتر شنايدر، قائد القوات لجمهورية ألمانيا الاتحادية في أنحاء العالم وهنديا فرح، القائم بالأعمال ورئيسة البعثة الألمانية في بغداد، إن العراق "حريص على تطوير علاقات التعاون العسكري والأمني مع الدول الصديقة على أساس احترام السيادة والمصالح المشتركة ومن خلال اتفاقيات وأطر ثنائية واضحة"، وذلك بحسب بيان لهيئة العلاقات العامة والاتصال الحكومي.

وأضاف أن "انتهاء مهمة التحالف الدولي ومغادرته العراق لا يعني انقطاع التعاون بل يمثل انتقالا إلى مسارات جديدة من التعاون الثنائي".

وأشار إلى أن هناك "مساندة مجتمعية لإجراءات الحكومة في مجال حصر السلاح بيد الدولة فضلا عن معالجة العوامل التي كانت تؤثر في فاعلية مؤسسات الدولة".

وقال الشمري: "نثمن حرص الجانب الألماني على تطوير العلاقات الأمنية والعسكرية وأهمية تبادل الزيارات في تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين واعتزاز العراق بالعلاقات مع جمهورية ألمانيا الاتحادية وتقدير مواقفها في مساعدة العراق خلال حربه ضد عصابات داعش الإرهابية".

ومن جانبه، قال رئيس الوفد العسكري الألماني إن "العراق يمثل ركيزة للاستقرار والضامن للأمن في المنطقة وأن استقرار العراق ينعكس إيجابا على استقرار المنطقة بأسرها فضلا عن دعم الحلول السلمية وترسيخ السلام".

ودعا الى إقامة اتفاقيات وأطر تعاون ثنائية تقوم على احترام السيادة والمساواة وتحقيق المصالح المشتركة.