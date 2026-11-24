• ليكون منصة تنسيقية تجمع تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل الحكومة

طالب الدكتور خالد هاشم، وزير الصناعة، بتفعيل دور المجلس الوطني للإنتاج الصناعي، ليكون منصة تنسيقية تجمع مختلف تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل الحكومة، وتضمن التكامل بين القطاعات المختلفة، بما يشمل الاقتصاد والصحة والتعليم وغيرها من المجالات.

وقال الوزير، خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، تعليقًا على دراسة استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، إن المجلس يمكن أن يؤدي دورًا محوريًا في وضع أطر حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي على المستوى الحكومي، ومتابعة التطبيقات المختلفة وتنسيقها، مع تحديث قواعد الحوكمة بصورة دورية لمواكبة التطورات التكنولوجية.

وأضاف أن تطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع يتطلب وجود رؤية متكاملة تضمن عدم عمل كل جهة حكومية بمعزل عن الأخرى، والاستفادة من البيانات والتطبيقات بصورة تحقق التكامل بين مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن تنفيذ منظومة الذكاء الاصطناعي يتطلب توفير التمويل اللازم، سواء لتطوير البنية التحتية ومراكز البيانات أو الاستثمار في الأمن السيبراني وتأهيل الكوادر البشرية، مؤكدًا أهمية التعامل مع هذه المتطلبات باعتبارها استثمارات مستمرة وليست تكلفة لمرة واحدة.

وأكد الوزير توافق وزارة الصناعة مع التوصيات الواردة في دراسة استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية لإدارة الاقتصاد والمالية العامة، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل تطبيق عدد من محاور الدراسة في القطاع الصناعي، وتعمل على توسيع نطاق الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.