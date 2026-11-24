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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا القبض على طالب تعدى على آخر بالضرب وأحدث إصابته حال سيره في أحد شوارع قنا.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن أجهزة الأمن رصدت ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من شخص لقيامه بالتعدى على آخر بالضرب وإحداث إصابته حال سيره بأحد الشوارع بقنا.

وأضافت أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 نوفمبر الجارى تبلغ لمركز شرطة نجع حمادي بقنا من إحدى المستشفيات باستقبالها (طالب "مصاب بحروح قطعية متفرقة" – مقيم بدائرة المركز) وبسؤاله أقر بتضرره من صديقه لقيامه بالتعدى عليه بالضرب باستخدام "قطعة زجاجية" لرفضه إعطائه هاتفه المحمول لإجراء مكالمة.

وأوضحت انه أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (طالب – مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة فى التعدي.