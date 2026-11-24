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جددت قطر والولايات المتحدة، الثلاثاء، التزامهما بصون حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدتين أهمية ضمان المرور الآمن دون عوائق عبر الممر الحيوي لأمن المنطقة واستقرار إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

جاء ذلك في بيان مشترك عقب ختام الحوار الاستراتيجي الثامن بين البلدين، الذي عُقد الاثنين في واشنطن، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وبمشاركة كبار المسؤولين من الجانبين.

وكان الحوار الاستراتيجي الأول بين قطر والولايات المتحدة قد عُقد في 30 يناير 2018 بواشنطن.

ووفق البيان "جدد الجانبان التزامهما بصون حرية الملاحة عبر مضيق هرمز"، مؤكدين أن "ضمان المرور الآمن ودون عوائق عبر هذا الممر المائي الحيوي يمثل أمرا أساسيا لأمن المنطقة واستقرار إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي".

كما جدد روبيو التزام الولايات المتحدة بأمن قطر، مؤكدا أهمية الشراكة الدفاعية بين البلدين في تعزيز القدرات المشتركة وحماية المصالح المتبادلة.

وأكد الجانبان التزامهما بتعميق التعاون وتعزيز الأولويات الإقليمية والدولية عبر العمل الدبلوماسي، وتوسيع فرص التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

ومن المقرر، وفق البيان، مواصلة المباحثات مطلع عام 2027 بشأن مجالات الدفاع والتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب وإنفاذ القانون، فضلا عن الروابط الثقافية.

وأشاد رئيس الوزراء القطري بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى التوصل إلى اتفاقات لتسوية النزاعات الإقليمية، مؤكدا الدور المحوري للدبلوماسية الأمريكية في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم.

من جانبه، أعرب روبيو، نيابة عن ترامب، عن تقديره لأمير قطر تميم بن حمد والحكومة القطرية، لدورهما القيادي في الوساطة الدولية، وبصفتهما شريكا وثيقا في جهود تعزيز السلام والاستقرار والأمن.

وأكد روبيو أن الشراكة بين البلدين تمثل "نموذجا للسلام من خلال القوة، وقوة داعمة للاستقرار في ظل التحديات الإقليمية والعالمية".

وبحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة وإيران وسوريا ولبنان وأفغانستان.

كما شملت المباحثات الأوضاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة الساحل ورواندا والصومال وبوليفيا وهايتي.

وأعرب روبيو عن تقديره للدعم القطري المستمر لهايتي، بما في ذلك تعهد الدوحة بتقديم 30 مليون دولار لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لقوة مكافحة العصابات.

ويأتي انعقاد الحوار الاستراتيجي الثامن مع استعداد قطر والولايات المتحدة للاحتفال بالذكرى الـ55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وفق البيان.