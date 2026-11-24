أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة استشهاد مدير عام جهاز الأمن الداخلي، العميد نعيم محمد أبو نحل (50 عامًا)، إثر عملية اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي بقصف استهدفه غربي مدينة غزة.

وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على اغتيال العميد نعيم أبو نحل، جاء عقب ضربات مؤلمة وجهها جهاز الأمن الداخلي لعملاء الاحتلال خلال الفترة الأخيرة.

وفي السياق ذاته، أطلقت طائرة مسيّرة إسرائيلية، نيرانها تجاه خيام النازحين في مخيم «أهل الصمود» المقام على شارع صلاح الدين بحي الزيتون شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى اندلاع حريق داخل المخيم الذي يؤوي عددًا من العائلات النازحة.

وأفادت المعطيات الواردة من المكان بعدم وقوع إصابات، فيما تمكنت العائلات النازحة وطواقم الدفاع المدني من السيطرة على الحريق.

وفي سياق متصل، سُمع دوي انفجارات في مناطق متفرقة من قطاع غزة، جراء اختراق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت وتنفيذ غارات وهمية.

كما شهد محيط مفترق السنافور شرقي حي التفاح، شرقي مدينة غزة، قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا وإطلاقًا مكثفًا للنيران.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وبحسب مصادر ميدانية، استشهد ثلاثة مواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة قرب مفترق الشهداء «نتساريم»، جنوب شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطنين الثلاثة إثر القصف، دون توفر مزيد من التفاصيل حول ملابساته أو طبيعة الاستهداف.

وأعلن مجمع الشفاء الطبي، اليوم الثلاثاء، استشهاد المواطن خالد أبو عون، متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، أمس الاثنين.

وأفاد مراسل وكالة «شهاب» بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت نقطة شرطة عند مفترق شارع 5، من الجهة الغربية في منطقة مواصي خان يونس، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعُرف من بين الشهداء: أكرم صبحي أبو طعيمة، ووجدي سالم أبو صلاح، وبشار أبو لولي.

وفي سياق الاعتداءات المتزامنة، جدّد جيش الاحتلال قصفه المدفعي للمناطق الشرقية من مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، حيث تعرضت المناطق المستهدفة لقصف مكثف، وفق ما أفادت به مصادر ميدانية، دون توفر معلومات عن وقوع إصابات أو شهداء جراء هذا القصف.

كما عاودت المدفعية الإسرائيلية استهداف المناطق الشرقية من مدينة غزة، بعد تجدد القصف مساء الاثنين، في إطار التصعيد العسكري المتواصل على المناطق السكنية شرقي المدينة.

وفي شمال القطاع، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه المناطق الغربية من بلدة بيت لاهيا وشمالي مدينة غزة، وسط إطلاق نار كثيف استمر خلال ساعات الليل.

وامتدت الاعتداءات إلى خيام النازحين ومنازل المواطنين شمالي مدينة غزة، إذ أصابت طلقات نارية خيامًا تؤوي عائلات فلسطينية أُجبرت على النزوح من مناطق سكنها، إلى جانب منازل المواطنين، ما عرّض حياة المدنيين لمخاطر مباشرة، في ظل استمرار إطلاق النار في المنطقة.

وسبق ذلك، استهداف مجموعة من المواطنين بصاروخين أطلقتهما طائرة استطلاع إسرائيلية في محيط شارع 5، قرب منطقة الجوهرة بمواصي خان يونس، فيما تركزت المعلومات الميدانية اللاحقة على وقوع إصابات جراء استهداف نقطة الشرطة عند مفترق شارع 5 من الجهة الغربية.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق الخروقات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، التي تطال مناطق سكنية ومواقع مدنية، وتوقع شهداء وجرحى، فضلًا عن استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.



