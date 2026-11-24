• شركة إنفيديا كسبت في 24 ساعة تريليون دولار

أكد النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن هناك خلطًا بين تقلبات الأسواق المالية والتحولات التكنولوجية والاستراتيجية طويلة الأجل، مشددًا على أن تقييم مستقبل التكنولوجيا لا يمكن أن يرتبط بتحركات الأسهم أو التغيرات اليومية في الأسواق، وذلك ردا على ما طرحه النائب محمد مظلوم بشأن توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد المصري،

وقال أبو هشيمة، في تعقيبه على مداخلة النائب محمد مظلوم: «مع كامل الاحترام للنائب الزميل، هناك خلط بين تقلبات الأسواق والتحولات التكنولوجية والاستراتيجية طويلة الأجل».

وضرب رئيس اقتصادية الشيوخ مثالًا بتراجع أسعار الذهب، مؤكدًا أن انخفاض سعره لا يلغي قيمته كأصل استراتيجي، كما أن تراجع سهم شركة «إنفيديا» لا يعني تراجع أهمية الذكاء الاصطناعي أو انتهاء الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم.

أبو هشيمة: لا نناقش شراء أسهم في البورصة

وشدد أبو هشيمة على أن النقاش الدائر حول الدراسة المقدمة للجنة لا يتعلق بالاستثمار في أسهم الشركات أو المضاربة في البورصة، وإنما يرتبط بمستقبل إدارة الاقتصاد المصري والمالية العامة، ومدى قدرة الدولة على الاستفادة من التطور التكنولوجي في تحسين أدائها الاقتصادي.

وأوضح أن استراتيجية الدولة لا ينبغي أن تُبنى على حركة سهم أو تقلبات يومية في الأسواق، وإنما على العوائد الاقتصادية والاستراتيجية التي يمكن تحقيقها من توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة مؤسسات الدولة.

زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق وإدارة الدين العام

وأشار رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار إلى أن المعايير الحقيقية لتقييم الدراسة تتمثل في قدرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي على زيادة الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق، وتحسين إدارة الدين العام، والتنبؤ بالأزمات الاقتصادية قبل وقوعها، فضلًا عن رفع كفاءة عملية اتخاذ القرار.

وأكد أن الهدف الأساسي من الدراسة هو وضع رؤية استراتيجية تساعد الدولة على الانتقال إلى إدارة اقتصادية أكثر كفاءة واستباقية، تعتمد على تحليل البيانات والتنبؤ بالمتغيرات، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع الأزمات بعد وقوعها.

واختتم أبو هشيمة بالتأكيد على أن تقييم توظيف الذكاء الاصطناعي يجب أن ينطلق من أثره المتوقع على الاقتصاد المصري وقدرته على تحسين إدارة الموارد العامة، وليس من تحركات أسهم الشركات التكنولوجية في البورصات العالمية.